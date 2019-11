Ringer-Tradition wiederbelebt

Waltershausen. Zum 24. Male organisierte die Abteilung Ringen der ZSG Grün-Weiß Waltershausen das Dieter-Allmrodt-Gedächtnisturnier. Damit gedenken die Sportler jenes Mannes, der vor nunmehr 66 Jahren das Ringen in Waltershausen populär machte. Allmrodt, von Apolda in die Puppenstadt gekommen, gelang es, zahlreiche Mitstreiter für seinen Sport zu begeistern. Mit ihnen baute er einen Verein auf, dessen Mitglieder schon bald auf der Matte von sich Reden machten. Und das ist auch heute noch so. Wenngleich die Abteilung der ZSG auch schwierige Jahre überstehen musste.

Heute lenkt Florian Crusius deren Geschicke. Ein Waltershäuser Eigengewächs, das von hier aus seinen Weg ging. Crusius kämpfte im Nationalteam, stand in der ersten Bundesliga auf der Matte und nahm an Welt- und Europameisterschaften teil. Wieder zurück in seiner Heimat, hatte er sich in den Kopf gesetzt, sein Wissen und seine Erfahrung an den Nachwuchs weiterzugeben. Doch da sah es eher trüb aus. „In unserem Sportverein gab es gerade noch ein Kind, das sich fürs Ringen interessierte“, blickt der 33-Jährige zurück. Als sich Ende der 90er Jahre ein neuer Verein in dieser Sportart gründete, erlebte die ZSG-Abteilung einen Aderlass.

Das wollte Crusius nicht hinnehmen. 2016 startete er mit Gleichgesinnten den Neuanfang. Und der funktionierte. „Auch deshalb, weil ich mit Mario Schönknecht und Matthias Rilk zwei Mitstreiter von Format gewinnen konnte.“ Für den Leistungssportler war es gar nicht so einfach, ins Trainerfach beim Nachwuchs zu wechseln. Da müsse man sich schon zurück nehmen, gesteht er ein. Doch weil er die Arbeit mit Kindern gern macht, fiel ihm die Umstellung nicht so schwer. Und die Arbeit der Trainer trägt Früchte.

Heute zählt die Abteilung Ringen wieder 70 Mitglieder. Der Schwerpunkt liegt im Kinder- und Jugendbereich. Wobei es für die Kleinen hier ganz früh beginnt. Die jüngste Gruppe besteht aus zwei- bis sechsjährigen Talenten. „Natürlich geht es hier längst noch nicht um den Kampf auf der Matte“, sagt Crusius. Der natürliche Bewegungsdrang der Mädchen und Jungen soll genutzt werden, den Spaß am Sport zu wecken. „Wer will, kann dann mit der ersten Klasse auch als Ringer einsteigen.“ Und das wollen viele. Aktuell trainiert das Trio 20 Kinder und Jugendliche.

Und das durchaus erfolgreich. Von den Thüringenmeisterschaften kehrten sie mit sieben Landesmeistertiteln zurück. Bei den Mitteldeutschen Meisterschaften, immerhin der höchste Wettbewerb für die jungen Ringer, erkämpften sich ZSG-Sportler eine Gold- und zwei Silbermedaillen.

Am Samstag platzte die Sporthalle in der Gothaer Straße in Waltershausen nahezu aus den Nähten. 155 Starter kämpften auf den drei Matten um den Sieg. Sie kamen aus 27 Vereinen und sechs Bundesländern. Das zeigt: Das Allmrodt-Gedächtnisturnier ist eine feste Größe. Nachwuchsringer der D- und E-Jugend und weibliche Schüler der Jahrgänge 2009 bis 2013 boten begeisternden Sport. Rund 30 Mitglieder der Abteilung Ringen sorgten dafür, dass neben der Matte alles bestens funktionierte. „Dadurch, dass wir wieder viele Kinder in unseren Reihen haben, fanden auch Eltern zu uns“, freut sich Florian Crusius. Und die packten ordentlich mit zu. Allein in der Küche waren viele Hände nötig, um eine reibungslose und vor allem der Thüringer Gastlichkeit gerecht werdende Verpflegung zu sichern.

Am Ende konnte Crusius mit den Ergebnissen seiner Ringer zufrieden sein. „Einige Athleten wirkten durch den Heimvorteil leider gehemmt oder gingen übermotiviert in den Kampf und verloren dadurch. So waren bei Arlo Ellenberg und Paul Grünewald bessere Platzierungen möglich. Einige Athleten zeigten sich dadurch aber bestärkt und zeigten gute Leistungen, hervorzuheben sind Richard Giest, Finn Dittrich und Lena Diedrichs“, so der Trainer.

1. Platz Lena Diedrichs weiblich 19 kg

1. Platz Finn Dittrich D-Jgd. 54 kg

2. Platz Arlo Ellenberg E-Jgd. 38 kg

4. Platz Frieda Grünewald weiblich 38 kg

4. Platz Oskar Laue D-Jgd. 50 kg

6. Platz Richard Giest E-Jgd. 34 kg

6. Platz Paul Grünewald D-Jgd. 34 kg

10. Platz Paul Kirchner E-Jgd. 31 kg