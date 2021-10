Ammoniak in Oberhof ausgetreten: Rodler weichen nach Winterberg aus

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Einsatz für zahlreiche Rettungskräfte an der Rennrodelbahn in Oberhof: Dort ist es zu einem Ammoniak-Austritt gekommen. Vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

An der Rennrodelbahn Oberhof ist am Freitag im Zuge von Baumaßnahmen Ammoniak ausgetreten, bis zu vier Menschen sind dabei verletzt worden.

Giftiges Ammoniak an Bobbahn in Oberhof ausgetreten

Ammoniak in Oberhof ausgetreten: Rodler weichen nach Winterberg aus

Oberhof. Bei Vorbereitungen für das Training der Deutschen Bob-Nationalmannschaft in Oberhof war an der Rennschlitten- und Bobbahn giftiges Ammoniak ausgetreten. Nun trainieren die Sportler in Winterberg.

Nach dem Ammoniak-Unfall in der Oberhofer Eisarena weichen die deutschen Rodler nach Winterberg aus. Bei Verkleidungsarbeiten an Kurve 7 war am vergangenen Freitag eine Leitung des Kühlsystems angebohrt worden. Ein Arbeiter wurde dabei von austretenden Gasen verletzt und musste ins Krankenhaus. Die Vereisung der Bahn und der Trainingsbetrieb wurden komplett eingestellt.

Bundestrainer Norbert Loch und sein Team wollten nach den ersten Fahrten auf Eis in Lillehammer eigentlich die Olympiavorbereitung in Oberhof fortsetzen. Doch nun trainiert man im Sauerland und wird dort auch die ersten Nominierungsrennen für das diesjährige Weltcupteam austragen.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das könnte Sie auch interessieren: