Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Rodler drehen auf

Fast zwei Stunden lang beschrieben die Verantwortlichen des Thüringer Verbandes den erfreulichen Zustand der medaillenträchtigsten Sportart im Freistaat. Der Weg bis zur Weltmeisterschaft 2023 ist an den Fallbächen bereitet.

31,5 Millionen Euro setzen die Landesregierung und der Bund ab Sommer nächsten Jahres ein, um die Bob- und Rennschlittenbahn auf internationales Topniveau zu bringen. „Nach 50 Jahren ist die Bahn in die Jahre gekommen“, sagt Hartmut Schubert vom Thüringer Wintersportzentrum, der die Arbeiten überwacht. In drei Bauabschnitten werden bis zur WM, bei der bis zu 20.000 Zuschauer die Eisschlange säumen könnten, eine neue Überdachung der Bahn und ein Pressezentrum errichtet, eine zweite Fahrstraße gebaut und die meisten Gebäude modernisiert. „Alles wird aus Klimaschutzgründen in Holzbauweise erfolgen“, erklärte Schubert. Mit den Investitionen in die Biathlon-Arena pumpt Thüringen 60 Millionen Euro in die Vorzeigesportstätten. Rodeln und Biathlon bilden bis 2023 dann eine Partnerschaft auf Augenhöhe, denn in drei Jahren steigt erstmals eine Doppel-WM auf dem Rennsteig.

Die Medaillenhoffnungen für 2023 standen gestern vereint unter dem neuen Logo für die Rodeljagd in Oberhof. Dabei natürlich Doppelsitzer Sascha Benecken, der dann mit 33 Jahren mit seinem Partner Toni Eggert noch einmal nach WM-Gold greifen will. „Wir sind zwar nicht mehr blutjung, aber auch nicht zu alt“, sagte Benecken. Aber auch die erst 20 Jahre alten Talente Max Langenhan oder Moritz Bollmann, die schon im Weltcup mitfahren, sollten dann in die absolute Weltklasse aufgerückt sein.

Doch schon in diesem Winter steht Oberhof wieder im Mittelpunkt der Rodel-Welt. Gerade hat der Verkauf der Eintrittskarten für den Weltcup am 1. und 2. Februar begonnen. Vom 17. bis 22. Februar findet dann noch die Junioren-Weltmeisterschaft in Thüringen statt. Dort wollen Moritz Bollmann, Max Ewald und Merle Fräbel um die Podestplätze mitfahren. Für Bollmann, der erstmals den Sprung in den Weltcup-Kader schaffte, könnte die JWM eine Zugabe werden, wenn er sich zuvor für die „große“ WM in Sotschi qualifiziert.

Bereits am kommenden Sonntag trifft sich ab 10 Uhr die komplette deutsche Elite zu den deutschen Meisterschaften in Oberhof – auch als Generalprobe für die internationalen Auftritte. „Das ist dann auch die Chance für die zweite Reihe, sich nochmal ins Gespräch für die Saison zu bringen“, so TSBV-Vize Norbert Hahn.

Eine weitere Idee eines neuerlichen sportlichen Doppels nach Biathlon- und Rodel-WM 2023 haben die Organisatoren auf dem Rennsteig bereits für 2025 ausgebrütet. Für dieses Jahr will Thüringen sich für die Nordische Junioren-WM und eine erneute Titeljagd der jungen Rodler mit Oberhof bewerben.