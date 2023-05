Rolfes erwartet auch Hexenkessel gegen die Roma

Sportchef Simon Rolfes geht zuversichtlich mit Bayer Leverkusen ins Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen AS Rom.

Leverkusen Beim Halbfinal-Rückspiel der Europa League gegen die AS Rom ist für Bayer Leverkusen noch alles offen. Sportchef Simon Rolfes setzt dabei auf die Euphorie der Mannschaft und Verbindung mit den Fans.

Auch Sportchef Simon Rolfes setzt vor dem Halbfinal-Rückspiel der Europa League mit Bayer Leverkusen gegen die AS Rom auf den Faktor Fans. „Die Hinspiel-Atmosphäre war wirklich super. Aber morgen wird auch eine spezielle Atmosphäre herrschen“, sagte Rolfes am Tag vor dem Spiel in Leverkusen (Donnerstag, 21.00 Uhr/RTL).

„Man hat schon in den letzten Wochen eine besondere Verbindung zwischen Fans und Mannschaft gespürt. Ich bin sicher, dass es ein Hexenkessel sein wird und die Mannschaft nach vorne gepuscht wird.“ Kapitän Lukas Hradecky hatte gar angekündigt, es werde „noch mal einen größeren Hexenkessel“ geben als vor einer Woche in Rom.

„Man merkt im Verein eine unglaubliche Euphorie und eine unglaubliche Vorfreude“, sagte Rolfes. „Dass wir nach diesem Saisonstart den Turnaround geschafft haben und diese Euphorie im Verein und drumherum erzeugen konnten, ist großartig.“ Umgekehrt freue er sich auf das Spiel, für das alle 30.210 Tickets in 90 Minuten ausverkauft waren.

„Vor drei Jahren standen wir in der Europa League im Viertelfinale ohne Zuschauer. Danach im Pokalfinale, auch ohne Zuschauer“, sagte Rolfes: „Deshalb genießen wir diese Spiele noch mehr. Das macht doch den Fußball aus.“ Die Zuversicht, das 0:1 aus dem Hinspiel noch wettmachen zu können, sei „sehr groß“, sagte der Sportchef. „Und die Ausgangslage ist einfach: Wir müssen gewinnen und so müssen wir auch ins Spiel gehen.“