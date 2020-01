Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rollhockey: Zum Haare raufen bei den Blue Lions

Es war zum Haare raufen. Die Rollhockeyspieler der SG Blue Lions lassen im Bundesligavergleich gegen ERG Iserlohn beste Chancen ungenutzt, verlieren mit 0:6 (0:3).

„Wenn ich noch Haare hätte, dann hätte ich mir sie ausgerissen“, sagt Bundesligacoach Stefan Zeiß. „Die Iserlohner hätten sich zur Halbzeit nicht beschweren können, wenn es 3:3 gestanden hätte.“ Doch die Akteure der Spielgemeinschaft Gera-Chemnitz ließen klare Chancen aus, konnten Überzahlspiele nicht in Tore ummünzen, scheiterten mit Penalty und Strafstoß. „Wir haben nicht schlecht gespielt, aber es gelingt noch nicht, uns mit eigenen Toren zu belohnen.“ Bei den ersten beiden Treffern stimmte die Zuordnung in der Abwehr nicht, kurz vor der Pause erhöhten die Iserlohner im Überzahlspiel. „Uns fehlt noch immer die Eingespieltheit. Iserlohn ist da deutlich routinierter. Da stimmen die Abläufe“, sagt Stefan Zeiß.

In der zweiten Hälfte spielten die Gäste die Partie runter, trafen noch dreimal. SG-Keeper Albert Daniel Bellido hielt, was zu halten war und auch der junge Kay Dörr, der zu seinem Bundesligadebüt kam, machte seine Sache in den letzten fünf Spielminuten gut.

Zum nächsten Bundesligaspiel am 25. Januar muss der noch sieglose Aufsteiger bei der RESG Walsum (Hinspiel 1:6) antreten.