Rollstuhl-Karate ins Rollen bringen

In seinem Element: Sven Baum (vorn) zeigt im Fit-In in Elxleben, wie Para-Karate funktioniert.

Elxleben. Wie Para-Karateka Sven Baum mit einem Workshop seine Sportart bekannter machen will. Vor allem ein Problem ist allgegenwärtig.

Einen Workshop zum Thema Rollstuhl-Karate bot Sven Baum am ersten Augustwochenende in Elxleben an. Das Ziel des mehrfachen deutschen Meisters in dieser Sportart: „Trainern und Kampfrichtern die Angst vor dem Rollstuhl nehmen.“ Und das hat laut Baum auch gut geklappt, auch wenn es noch ein weiter Weg sei, bis Rollstuhlfahrer auch anderswo Karate betreiben können.

Theoretische und praktische Einführungen und Weiterbildungen, aber auch den Erfahrungsaustausch unter behinderten und nicht-behinderten Sportlern bot der 43-jährige Baum den Teilnehmern an. Es geht ihm auch darum, den Para-Karatesport weiter in den Landesverbänden zu etablieren. Der größte Hemmschuh ist wie so häufig die Barrierefreiheit, die in den meisten Sporthallen fehlt, sodass Rollstuhlfahrern nur an wenigen Standorten ein Angebot gemacht werden kann.

„Die Leute ein wenig anfixen und neugierig machen“

Elxleben ist einer dieser Standorte, wie Baum erzählt: „Ich als Rollstuhlfahrer weiß, was dafür gebraucht wird und das habe ich hier.“ An den allermeisten Standorten aber nicht, weshalb Baum hofft, dass er mit seinem Workshop einen Teil dazu beigetragen hat, die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Bei den Verbänden, aber auch bei Trainern, damit diese den Sport weiter vorantreiben und in Zukunft Menschen mit Handicap auch ein Angebot machen können. „Para-Karate soll richtig ins Laufen geraten – beziehungsweise ins Rollen“, sagt Baum.

„Ich wollte die Leute auch ein wenig anfixen und neugierig machen“, so Baum, der den Workshop zusammen mit einem erfahrenen Team leitete. Die Begeisterung unter den Teilnehmern lässt ihn positiv gestimmt zurück, sodass eines für den ehrgeizigen Sportler bereits gewiss ist: „Es war nicht das letzte Mal, dass ich das gemacht habe.“