Rollstuhlbasketballer der Thuringia Bulls aus Elxleben wollen Siegesserie fortsetzen

Am vergangenen Wochenende gewannen die Thuringia Bulls das Viertelfinalturnier im Champions Cup. Nun steht wieder Bundesliga an.

Elxleben. Zum Abschluss der Hauptrunde erwartet der Bundesliga-Tabellenführer die Köln 99ers am Samstag im „Bullenstall“.

In diesem Jahr ziehen die Thuringia Bulls weiter ungeschlagen ihre Kreise. Nach drei harten Duellen im Viertelfinale des Champions Cups gehen die Rollstuhlbasketballer aus Elxleben am Samstag (18 Uhr) ins letzte Hauptrundenspiel der Bundesliga gegen Köln.

Es war ein bemerkenswertes Wochenende, in dem die Bulls Nervenstärke demonstrierten und gegen die europäischen Schwergewichte Bilbao und Madrid als Sieger aus dem Turnier gingen. Mit Alex Halouski und Marie Kier haben die Bulls zwei Spieler in den MVP’s des Champions-Cup-Viertelfinales und gehen mit entsprechendem Selbstvertrauen in das Saisonfinale.

Die Tabellenführung können die Bulls nicht mehr verlieren, was im weiteren Saisonverlauf die beste Ausgangsposition für die Play-offs sichert. Coach Michael Engel hat mit seinem Team intensive drei Tage in den Knochen, Regeneration ist angesagt. „Wir wollen vor unseren sagenhaften Fans unbedingt an die letzten Wochen anknüpfen und gegen Köln gewinnen.“

Bis auf Jitske Visser steht der gesamte Kader zur Verfügung. „Die Vorbereitung auf die Play-offs gegen die Rhinos aus Wiesbaden steht im Vordergrund“, erklärte Co-Trainer André Bienek. Pausen in der ersten Saisonhälfte hätten nicht gut getan. „Gegen Köln wollen wir darum alle Spieler einsetzen, um dann mit Vollgas in die Play-offs zu starten.“