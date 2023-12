Roman Freitag für Crosslauf-EM nominiert

Erfurt Roman Freitag schlüpft ins Nationaltrikot. Der Läufer vom Erfurter LAC gehört zum deutschen Aufgebot bei der Cross-EM in Brüssel.

Zum 26-köpfigen Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) bei der Cross-Europameisterschaft am 10. Dezember in Brüssel gehört auch ein Thüringer Teilnehmer. Roman Freitag vom Erfurter LAC wurde nach seinem zweiten Platz bei den nationalen Titelkämpfen am vergangenen Wochenende im saarländischen Perl im 7,8 Kilometer langen Rennen der Altersklasse U23 in den Kader berufen.

Premiere bei internationalem Rennen

Für den aus Etterwinden bei Eisenach stammenden Läufer ist es die erste Teilnahme bei einem großen internationalen Rennen und zugleich der nächste Meilenstein innerhalb eines Monats. Vor der Silbermedaille in Perl war der 22-Jährige als Teilnehmer für die Fachhochschule Erfurt in Pforzheim bereits deutscher Hochschulmeister geworden. Im Mai gewann er zum zweiten Mal in Folge den Rennsteiglauf-Halbmarathon.

In Brüssel, bereits im Jahr 2008 der Ausrichter einer Cross-EM, werden die Wettbewerbe im Parc de Laeken, unweit des Atomiums, ausgetragen. Freitag hat aber weitere Ziele. Er hofft, auch bei der Cross-WM der Studenten im kommenden Februar im Oman zu starten.