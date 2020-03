Roman Freitag nach Winterlauf-Sieg: „Nur eine Trainingseinheit“

In der Creuzburger Sporthalle hatten sie am Sonntagvormittag wieder alle Hände voll zu tun. Zahlreiche Kurzentschlossene nutzten die Nachmeldung vor Ort, so dass auch beim zweiten Wettbewerb der diesjährigen Winterlaufserie des Eisenacher Leichtathletikvereins über 200 Läuferinnen und Läufer die flache Piste unter die ihre Füße nahmen. Beim 11,3-km-Hauptlauf bis nach Spichra und zurück siegte Roman Freitag. Für den Etterwindener war es seit 2018 der insgesamt fünfte Erfolg in Creuzburg, wobei ein Blick auf die Siegzeiten seine famose Leistungsentwicklung unterstreicht. Binnen zwei Jahren drückte er seine Winterlauf-Bestzeit von 42:45 min auf nunmehr 36:12 min. Wir sprachen mit dem 18-Jährigen, der seit Jahresbeginn für den Erfurter LAC startet.

Zunächst Glückwunsch zum Sieg. Der Start musste um 20 Minuten verschoben werden, es goss wie aus Kübeln. Sind Sie so ein Typ Regenläufer, der auch bei diesem Wetter pünktlich losgerannt wäre?

Im Sommer laufe ich ganz gerne bei Regen. Nur Regen allein wäre auch nicht das Problem gewesen. Da aber Hagel, Blitz und Donner dazukamen, war es die richtige Entscheidung, den Start zu verschieben. Ein Großteil der Strecke führt übers freie Feld, da sollte man bei einem Gewitter lieber nicht laufen.

Wie waren die Bedingungen dann beim Lauf?

Natürlich war der Untergrund auf dem ersten Abschnitt nach dem Regen sehr rutschig. Hinten raus am Schloss Wilhelmsglücksbrunn kam dann sogar die Sonne durch. Es regnete bis zum Ziel nicht mehr. Eigentlich war alles tipptopp.

Gilt das auch für Ihre Siegerzeit?

Ja schon, obwohl ich mir keine bestimmte Vorgabe gesetzt hatte. In erster Linie sollte es eine schnelle Trainingseinheit vor der deutschen Crosslauf-Meisterschaft am kommenden Samstag in Sindelfingen werden.

Welches Ziel peilen Sie dort an?

Ein Platz unter den ersten Zehn wäre schon toll. Die Chancen lassen sich aber schwer einschätzen. Cross hat seine eigenen Regeln, wie ich selbst erfahren habe, als ich vor zwei Jahren in Ohrdruf plötzlich bei der U 18 Deutscher Vizemeister wurde.

In Creuzburg liefen Sie mit Simon Rodewohl vorneweg. Ihr Trainingspartner?

Ja, er studiert auch in Erfurt und startet inzwischen ebenfalls für den Erfurter LAC. Wir trainieren oft zusammen und haben uns am Sonntag alle zwei Kilometer mit dem Tempo abgewechselt.

Was waren die Gründe für ihren Wechsel vom Eisenacher LV zum Erfurter LAC?

Ich habe schon im vergangenen Jahr bei Enrico Aßmus trainiert, er ist Bundestrainer Hürdenlauf und Thüringer Landestrainer. Da ich im Herbst in Erfurt mein Studium im Bauingenieurwesen begonnen habe, bot sich der Wechsel an.

Das erste Semester ist rum. Ist es schwer Studium und Training unter einen Hut zu bringen?

Das klappt ganz gut, jedenfalls wenn ich in Erfurt bin. Etwas schwieriger ist es nur, wenn ich arbeite. Ich studiere dual und bin alle paar Monate bei meiner Firma in Würzburg oder auf Baustellen, so wie derzeit in Ulm.

Wie groß ist Ihr Trainingspensum?

Ich trainiere eigentlich täglich, manchmal auch zweimal am Tag. Im Wochenschnitt versuche ich auf 90 Kilometer zu kommen.

Den Winterlauf-Cupsieg von 2019 können Sie nicht verteidigen. Weshalb hat es beim Auftakt im Januar nicht mit einem Start in Creuzburg geklappt?

Da hatte ich die Hallenlandesmeisterschaft über 800 m und 1500 m vorgezogen, zumal dann noch die deutsche Meisterschaft über 3000 Meter in Neubrandenburg anstand. Dort lief es sehr gut. In der U 20 wurde ich in 8:47 min Siebter und konnte meine Bestzeit gleich um zehn Sekunden verbessern.

Was steht in den nächsten Monaten auf dem Wettkampfplan.

Wie gesagt, jetzt kommt erst einmal die Cross-DM. Ende März will ich beim dritten Winterlauf in Creuzburg dabei sein und am 10. Mai möchte ich bei der deutschen 10.000-Meter-Bahnmeisterschaft starten, die innerhalb des Läufermeetings in Pliezhausen in der Nähe von Stuttgart stattfinden.