Dank Ronaldo und Mbappé: Portugal und Frankreich setzen sich bei EM-Quali durch

Der Doppeltorschütze führt sein Team an - auch nach dem Spiel: Cristian Ronaldo gelingen seine Tore Nummer 124 und 125 im Trikot der Nationalmannschaft.

Porto. Nach Gastgeber Deutschland sichern sich die ersten drei Top-Nationen ihr Ticket für die Europameisterschaft. Portugal siegt dank Ronaldo.

Portugal, Frankreich und Belgien haben als erste Teams neben dem Gastgeber das Ticket für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland gelöst. Dank Superstar Cristiano Ronaldo machten die Portugiesen am Freitagabend mit einem 3:2 (2:0) gegen die Slowakei die vorzeitige EM-Teilnahme klar. Vize-Weltmeister Frankreich setzte sich mit 2:1 (1:0) im Top-Spiel in den Niederlanden durch, Belgien gewann mit seinem deutschen Trainer Domenico Tedesco das Duell mit den von Ralf Rangnick trainierten Österreichern mit 3:2 (1:0).

Ein Doppelpack des ehemaligen Bundesliga-Profis Dodi Lukebakio (12./55.) und Romelu Lukaku (58.) hatten eigentlich schon alles klargemacht für die Belgier. Anschließend gelang Bayern Münchens Konrad Laimer (73.) im Wiener Ernst-Happel-Stadion zunächst der Anschlusstreffer - und dann kam Österreich nochmal ran. Zunächst sah Belgiens Amadou Onana (79.) wegen wiederholten Foulspiels noch Gelb-Rot, dann verwandelte BVB-Profi Marcel Sabitzer (84.) einen Foulelfmeter. Zu mehr reichte es aber nicht mehr. Trotzdem haben die zweitplatzierten Österreicher weiter beste Chancen aufs EM-Ticket.

Portugal sichert sich das EM-Ticket: Ronaldo mit seinen Toren 124 und 125

Dieses hat bereits Portugal nun sicher. Gonçalo Ramos (18.) und Ronaldo (29./Foulelfmeter(72.) mit seinen Toren 124 und 125 im Nationaltrikot sorgten für den Sieg der Seleção. Im Dauerregen von Porto erzielten David Hancko (69.) mit einem abgefälschten Schuss und Stanislav Lobotka (80.) die Tore für die Gäste.

Auch Frankreich kann sich bei seinem Megastar bedanken. Zwei Treffer von Kylian Mbappé (7./53.) sorgten lange für eine beruhigende Führung der Franzosen. Doch dann brachte Quilindschy Hartman (83.) die Gastgeber in Amsterdam nochmal ran. Am Ende aber jubelte Frankreich über das EM-Ticket. (dpa)