Rost und Jurascheck treffen zum Derbysieg

Der FC Union Mühlhausen hat das Derby in der Fußball-Landesklassen-Staffel 2 gegen den SC Großengottern für sich entschieden. Auf dem Mühlhäuser Kunstrasenplatz setzten sich die Unioner dank der Tore von Patrick Rost (15.) und Toni Jurascheck (60.) mit 2:1 (1:1) durch. Matthias Baumbach hatte für Großengottern zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen (25.).

Es war ein kleines Klassentreffen auf dem Kunstrasen des Mühlhäuser Aue-Stadions, immerhin haben 8 von elf Spielern der Startelf von Großengottern bereits das Union-Trikot getragen – und auch beide Trainer liefen bereits für Mühlhausen auf. So war es ein echtes Prestigeduell, doch echte Derbyatmosphäre kam selten auf.

Rost macht es per Kopf

Müde plätscherte das Spiel dahin, Torchancen waren selten, aber zum Glück auch die normalerweise derbytypischen Härten. Am Ende gewann Union nicht unverdient, vordergründig durch den besseren Keeper, aber das war nur einer der Gründe.

Nach bis dahin höhepunktfreiem Spielverlauf flankte Mummert in der 15. Minute vom rechten Halbfeld nach innen. Gästekeeper Trappe tauchte unter der Eingabe weg, so dass Rost per Kopf zum 1:0 ins verlassene Tor treffen konnte. Doch die Führung hielt nur zehn Minuten, dann traf Großengotterns Winterneuzugang Kowalczyk bei einem Schussversuch Schweikerts Arm und der Referee entschied auf Handelfmeter. Baumbach nutzte die Chance zum 1:1 (25.).

Routinier Daniel rettet in höchster Not

Bis zur Pause passierte dann nur noch wenig, aber bei einer Szene hatten die Fans der Gastgeber schon den Torschrei auf den Lippen. Wieder hatte Keeper Trappe sein Tor unmotiviert verlassen, kam aber an der Strafraumgrenze nicht an den Ball. So konnte Mummert die Kugel Richtung leeres Tor schießen. Doch in letzter Sekunde rauschte Routinier Daniel heran, erreichte den Ball kurz vor der Torlinie und beförderte ihn artistisch noch über die Latte. So ging es mit 1:1 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zog die Begegnung ein wenig an, auch die Fouls wurden etwas mehr. Union hatte weiterhin leichte Vorteile und Kochanowski traf per Kopf die Latte. Eine ganze Serie von Freistößen für Union aus verheißungsvollen Positionen wurden von Juraschek bis dahin schon vergeben. In der 60. Minute aber hatte der Stratege das Visier richtig eingestellt. Sein Freistoß traf ins äußerste linke Eck und auch dieser Ball schien nicht unhaltbar.

Bernsdorf bleibt blass

Das Aufbäumen der Gäste blieb zaghaft. Das lag vor allem auch daran, dass Bernsdorf sich kaum durchsetzen konnte. Dadurch bekam das große Sturmtalent Schleip nur wenig Bälle und blieb diesmal blass. Den nachrückenden Walter, Kowalczyk und Frohn fehlten damit die Anspielstationen.

Die Wirkungslosigkeit der Gästeoffensive hatte aber auch mit der starken Union-Abwehr zu tun. Kochanowski wirkte erneut sehr souverän, und die Zweikampfstärke des erst 19-jährigen Hebestreit entnervte die Gästestürmer zunehmend.

So bog das Spiel eher träge in die Schlussphase ab, der größte Höhepunkt war ein negativer: Nachdem Schweikert unmittelbar nach seiner Gelben Karte von Trainer Aster ausgewechselt wurde, reklamierte er wenig später von draußen lautstark. Da er dies noch im Trikot tat, war er leicht zu identifizieren und bekam noch weit nach seiner Auswechslung Gelb-Rot. Clever war das sicher nicht.

Großengotterns Coach Frohn ist enttäuscht

In der Schlussminute parierte Unions guter Keeper Geuß noch einen Rost-Kopfball, und Mummert traf auf der Gegenseite das Außennetz. Unions Trainer Aster war „mit dem Ergebnis zufrieden. Ich denke, es war ein verdienter Sieg. Wir hatten viel Ausfälle und haben eine sehr junge Mannschaft. Da passieren noch Fehler, aber insgesamt haben wir gegen einen schweren Gegner nur wenig zugelassen.“

Gästecoach Andreas Frohn zeigte sich enttäuscht: „ Nach dem Sieg gegen Struth dachte ich, wir wären schon weiter. Unsere Offensive war heute völlig harmlos. So haben wir verdient verloren, auch wenn wir am Ende noch Kraft zum Aufbäumen hatten. Ich möchte die Niederlage nicht am Torwart festmachen, wir waren heute einfach nicht gut genug“, analysierte der einstige Klassespieler nach der Begegnung.