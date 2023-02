Rot-Weiß-Erfurt-Teammanager Ecke sucht Stammzellenspender für kranke Marla

Erfurt. Patrick Ecke, der Teammanager des FC Rot-Weiß Erfurt, organisiert zum Heimspiel gegen Meuselwitz eine Typisierungsaktion für die kranke Marla. Schon einmal rettete der 33-Jährige ein Leben.

Patrick Ecke musste nicht lange überlegen. Vor zwei Jahren spendete der Teammanager des FC Rot-Weiß Erfurt Stammzellen und rettete einem an Leukämie erkrankten Menschen das Leben: „Ich weiß, dass die Spende für einen Mann in Amerika bestimmt war und habe inzwischen die Information, dass es ihm gut geht.“

Nun engagiert sich der 33-Jährige erneut. Die siebenjährige Marla aus Schmiedefeld benötigt dringend einen passenden Spender. Deshalb organisiert der Regionalliga-Spitzenreiter zum Heimspiel am Sonntag gegen Meuselwitz eine Typisierungsaktion. Hinter der Steigerwaldkurve öffnet am Spieltag um 14.30 Uhr ein Kiosk, wo sich Fans registrieren lassen können. Mit einem Wattestäbchen wird ein Wangenabstrich genommen, ein Formular ausgefüllt – mehr ist nicht nötig. „Ich hoffe, dass viele mitmachen und so vielleicht ein geeigneter Spender gefunden wird“, so Ecke.

Dass der Fußball manchmal zur Nebensache wird, demonstriert in diesen Tagen auch Willi Orban. Der ungarische Nationalspieler von RB Leipzig stellte sich am Mittwoch in Dresden einer Stammzellspende und nimmt damit in Kauf, am Samstag zum Bundesliga-Topspiel gegen den 1. FC Union Berlin möglicherweise auszufallen. Trotzdem erfährt Orban breite Zustimmung – bei Verein und Öffentlichkeit. „Volle Unterstützung für Willi“, sagte Trainer Marco Rose.

Auch für Ecke war klar, dass er helfen will. Als er vor zwei Jahren über die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) als Kandidat ausgewählt wurde, wurde er mehrere Tage mit Spritzen vorbereitet. „All das und die Spende selbst waren nicht schlimm“, sagt Ecke: „Umso schöner, als ich die Nachricht erhalten habe, dass ich dem Mann tatsächlich helfen konnte.“

Marlas Mutter Kathleen Scheler sucht Hilfe

Über den ehemaligen Rot-Weiß-Abwehrspieler Sönke Schneider erfuhr Ecke nun vom Schicksal von Marla, die im vergangenen September an Leukämie erkrankte. Nach Behandlungen an der Uniklinik in Jena und Chemotherapien ist klar, dass das Mädchen dringend eine Stammzellenspende benötigt. Mutter Kathleen Scheler setzt alle Hebel in Bewegung, um ihrer Tochter zu helfen. Sie erzählt vom harten Kampf gegen die Krankheit, aber auch von der Hoffnung, nun mit einer Stammzellenspende der kleinen Marla helfen zu können. „Für mich war es keine Frage, diese Aktion zu unterstützen“, sagt der Erfurter Teammanager.

Patrick Ecke hat die Möglichkeit, nach Ablauf einer zweijährigen Frist im kommenden März mit jenem Mann persönlich in Kontakt zu treten, dem er seine Stammzellen gespendet hat: „Es wäre schön, ihn kennenzulernen.“ Vielleicht kann nun auch der kleinen Marla und ihrer Familie geholfen werden.

Typisierungsaktion für Marla: Sonntag, ab 14.30 Uhr hinter der Steigerwaldkurve, Anstoß gegen Meuselwitz ist 16 Uhr

