Rot-Weiß Erfurt verpflichtet Flügelstürmer Romain Gall

Erfurt. Kurz vor dem Thüringenderby hat Rot-Weiß Erfurt einen Spieler verpflichtet, der sogar für die USA ein A-Länderspiel bestritt.

Seit über drei Wochen testete Rot-Weiß Erfurt den US-Amerikaner Romain Gall, nun hat der Fußball-Regionalligist den Flügelstürmer fest verpflichtet. Der 28-Jährige hat französische Wurzeln und stand zuletzt beim serbischen Zweitligisten Novi Sad unter Vertrag.

Er spielte davor einige Jahre in Schweden und Norwegen – und kann sogar auf einen Länderspiel-Einsatz verweisen: Im November 2018 durfte er bei der 0:1-Niederlage der USA in Italien sechs Minuten mitwirken. „Ich freue mich riesig auf die bevorstehenden Aufgaben“, so Gall.

