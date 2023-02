Rot-Weiß-Kapitän Startsev stolz auf seine Erfurter Mannschaft

Erfurt. Andrej Startsev war beim 2:0 seines FC Rot-Weiß Erfurt gegen den Berliner AK ein Dreh- und Angelpunkt im Spiel des Regionalliga-Tabellenführers. Der Kapitän nennt die Gründe für den zwölften Saisonsieg.

Ein Garant des Auswärtssieges von Fußball-Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt war Andrej Startsev. Beim 2:0 gegen den Berliner AK rackerte der Kapitän für die Defensive und belebte zugleich das Spiel seiner Mannschaft als Ballverteiler. Wir sprachen mit ihm nach dem Schlusspfiff.

Was war der Grundstein für den zwölften Saisonsieg?

Wir sind gut ins Spiel reingekommen, waren diesmal von der ersten Minute an griffig. Wichtig war auch, dass wir sofort die Zweikämpfe genauso angenommen haben wie die Platzverhältnisse. In der ersten Halbzeit haben wir in der Abwehr sehr wenig zugelassen.

Das war in Halbzeit zwei anders …

Nach der Pause hätten wir den Sack viel früher zumachen müssen. Wir hatten deutliche Chancen, aber weil wir nicht das 3:0 gemacht haben, hat der Berliner AK alles nach vorne geworfen. Dadurch haben wir den BAK am Leben erhalten. Wenn noch ein Gegentreffer gefallen wäre, hätten wir es vielleicht sehr schwer gehabt.

Was nehmen Sie – mal abgesehen von den drei Punkten – aus Berlin mit?

Berlin war am Ende in einigen Situationen sehr gefährlich. Trotzdem haben wir die Null gehalten. Dass wir keinen Gegentreffer kassiert haben, ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Nicht nur darauf, dass wir gewonnen haben, sondern auch wie.

Regen und Sturm in der ersten halben Stunde hat Ihre Mannschaft nicht beeindruckt?

Die Bedingungen waren für alle gleich. Wie schwierig das war, hat man ja bei einem Abschlag von unserem Torhüter Franco Flückiger gesehen, dessen Ball förmlich in der Luft stehen blieb. Aber ich denke, wir haben die Verhältnisse einen Tick besser genutzt, haben vor allem hinten kein Risiko gespielt und nichts zugelassen.

Sie haben mit Erfurt nun nach 19 Spielen schon 41 Punkte auf dem Konto. Was bedeutet Ihnen das?

Niemand konnte vor dieser Saison erahnen, dass wir zu diesem Zeitpunkt mit dieser Ausbeute oben stehen. Mit 41 Punkten haben wir den Klassenerhalt perfekt gemacht.

Tatsächlich?

(lacht) Das denke ich schon. Aber im Ernst: Es ist der Lohn unserer tagtäglichen Arbeit. Wir sind megastolz, denn niemand hat damit gerechnet. Wir genießen diesen Moment, wissen aber auch, dass wir hart dafür arbeiten müssen.

Schon am Dienstag geht es gegen Altglienicke weiter. Auf was müssen Sie sich mit Ihrer Mannschaft einstellen?

Altglienicke ist eine Top-Mannschaft mit sehr vielen guten Einzelspielern. Die haben in dieser Saison Cottbus schon zweimal geschlagen. Altglienicke wird alles reinwerfen, um oben um den Aufstieg mitzuspielen. Aber das wollen wir auch.