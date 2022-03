Rot-Weiß Erfurt festigt gegen Bautzen die Tabellenführung in der Oberliga

Fünfter Sieg im fünften Spiel dieses Jahres: Der FC Rot-Weiß Erfurt hat die Tabellenführung in der Fußball-Oberliga mit einem 4:1-Sieg gegen Budissa Bautzen gefestigt. Artur Mergel erzielt in dieser Szene mit einem Kopfball, der sich über Martin Zoul (Torwart Bautzen) ins Tor senkt, das 1:0 für die Erfurter in der 3. Minute.

Foto: Frank Steinhorst