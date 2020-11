Rote Karte für den Erfurter Nachwuchssport

Es war ein kleiner Hoffnungsfunken, den Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow den Sportvereinen, vor allem aber den Eltern im ganzen Freistaat gegeben hatte, indem er den Vereinssport für Kinder und Jugendliche wieder erlauben wollte. In Erfurt währte dieser Hoffnungsfunken, der am Sonntag per Sonderverordnung auf die Reise geschickt wurde, gerade mal zwei Tage. Im Beratungsprozedere darüber, was für Erfurt das Richtige sei, zückte die Stadtverwaltung – zunächst nur für diejenigen, die ihre kommunalen Anlagen nutzen, kurz darauf auch für alle anderen – die rote Karte: Niemand darf Sport treiben, auch der Nachwuchs nicht, auch nicht auf Sportanlagen, die Vereinen oder Privaten gehören. Von diesem Verbot ausgenommen sind Profivereine, Bundeskaderathleten sowie der Schulsport.

Panse: „Akzeptanz schwindet, weil die Maßnahmen willkürlich sind“ Bei Erfurts zweitgrößtem Sportverein, dem Universitätssportverein (USV) mit seinen knapp 1500 Mitgliedern, sorgte der generelle „Platzverweis“ von seinen universitären und vereinseigenen Sportanlagen für großes Unverständnis. „Bei uns trainieren über 400 Kinder und Jugendliche, es ist unser größter Bereich. Uni und Land haben den Kindersport auf Grundlage unseres umfänglichen Hygienekonzepts wieder erlaubt. Nur mit Zahlenspielen und ohne Begründung ist es nicht zu rechtfertigen, dass uns die Stadt dies verwehrt“, sagte ein wütender USV-Präsident Jens Panse. Zunächst hatte der USV rechtliche Schritte gegen den „Eingriff ins private Eigentum“, wie Panse es nennt, erwogen, nahm jedoch davon Abstand. Gleichzeitig betonte er: „Für den ersten Lockdown gab es viel Verständnis. Aber die Akzeptanz schwindet nun, weil die Maßnahmen, die ergriffen werden, unvorbereitet, unkoordiniert und willkürlich sind. Dagegen muss der Stadtsportbund als unser Interessenvertreter etwas unternehmen!“ Beim angesprochenen Stadtsportbund reagiert man mit Verständnis auf die Aufforderung: „Wir haben den Oberbürgermeister dazu angehalten, der Sonderverordnung des Landes zu folgen. Wir werden das weiterhin versuchen“, sagte Dietmar Krug, Geschäftsstellenleiter des Stadtsportbundes (SSB). In einer Pressemitteilung, in der der Dachverband auf die Entscheidung der Stadt reagierte, legte die SSB-Vorsitzende Birgit Pelke nach: „Hier werden wesentliche gesellschaftliche Bereiche der Stadt Erfurt gegeneinander ausgespielt. Der Sport ist sozial und gesundheitlich sehr wichtig.“ Allein im Zuständigkeitsbereich des SSB trainieren 11.754 Kinder und Jugendliche. Dass sie Sport treiben, müsse tragbar geschützt werden, sonst bestehe die Gefahr des Ausblutens und der Verwaisung der Sportstätten. Die jetzige Regelung bringt mitunter sehr sonderbare Fälle zutage. Etwa beim Karate Dojo Chikara-Club Erfurt, mit rund 500 Mitgliedern einem der bundesweit größten Karatevereine. Der betreibt neben seinem Hauptsitz in der Kalkreiße noch fünf Außenstellen. In zweien davon, in Wippachedelhausen im Weimarer Land sowie in Gamstädt im Kreis Gotha, dürfen die Chikara-Nachwuchssportler ab nächster Woche wieder trainieren. Und das, obwohl der Inzidenzwert im Weimarer Land ähnlich hoch ist wie in Erfurt und Gamstädt nicht mal drei Kilometer von Frienstedt entfernt ist, wo die Außenstelle aber geschlossen bleiben muss. „Dass dann Eltern zu mir kommen und sagen, sie blicken nicht mehr durch, ist klar. Ich blicke mittlerweile selbst nicht mehr durch“, sagte Trainer Swen Sattler, der das Vereinsleben derzeit beinahe täglich neu organisieren muss. Stadtverwaltung sieht sich an der Grenze und ruft Bundeswehr zur Hilfe Die Erfurter Stadtverwaltung verwies nochmals darauf, es sei oberste Prämisse, jeglichen nicht notwendigen Kontakt, wozu der Vereinssport zähle, zu vermeiden, um die Öffnung von Kitas und Schulen zu ermöglichen. Zudem habe man kaum noch Ressourcen zur Kontaktnachverfolgung; die Lage sei diesbezüglich sogar so ernst, dass man bereits mit der Bundeswehr zusammenarbeiten müsse, um ihrer Herr zu werden. Was den Sport betrifft, so habe das Land die Verantwortung auf die Kommunen abgeschoben.