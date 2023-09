Erfurt. Funke Medien Thüringen baut sein Streamingangebot weiter aus: Ab der kommenden Saison werden alle Heimspiele der RSB Thuringia Bulls auf unseren Onlineportalen live übertragen.

Rasantes Tempo, viel Ballgefühl und gelebte Inklusion zeichnen den Rollstuhlbasketball aus. Jene Sportart, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut und in Thüringen eine der besten europäischen Mannschaften beheimatet. Die RSB Thuringia Bulls aus Elxleben, einem kleinen Ort vor den Toren Erfurts, sind aktueller deutscher Meister und Champi­ons- Cup-Finalist – und gehören zweifellos zu den sportlichen Exportschlagern des Freistaates.

Grund genug für die Funke-Mediengruppe, die Bulls künftig in ihr Streaming-Portfolio aufzunehmen. Ab der kommenden Saison werden alle Heimspiele in der 1. Bundesliga und im Pokal sowie das Viertelfinale des Champion-Cups live über die Newsportale www.thueringer-allgemeine.de, www.otz.de und www.tlz.de übertragen.

Die Einzelspiele können zu je fünf Euro gesehen werden. Dazu gibt es für 14 Tage einen Pluszugang zu den Thüringer Newsportalen. Alternativ kann auch ein attraktiver Saisonpass für alle Spiele erworben werden. Für Abonnentinnen und Abonnenten der Thüringer Allgemeine, der Ostthüringer Zeitung und der Thüringischen Landeszeitung sind die Zugänge zum Livestream der Spiele inbegriffen. Gleiches gilt für die Dauerkartenbesitzerinnen und -besitzer der Thuringia Bulls: Sie erhalten ebenfalls einen kostenfreien Streaming-Zugang.

Kommentatoren mit Kult-Status

Die Übertragungen werden weiterhin von Max Dietrich und Justus Heinrich begleitet und kommentiert. Die beiden Kommentatoren genießen mittlerweile Kultstatus in der Rollstuhlbasketball-Community. Ihren ersten Einsatz am Mikrofon in der kommenden Saison hat das Duo beim traditionellen Vorbereitungsturnier im Bullenstall. Am 23. und 24. September wird mit drei weiteren Bundesligisten (München, Zwickau, Hannover) der neue Funke-Cup ausgespielt.

„Wir als Thuringia Bulls sind sehr dankbar für das enorme gestiegene öffentliche Interesse an unserem Herzensprojekt. Wahrnehmung ist der entscheidende Multiplikator für die Verwirklichung unseres Traumes einer inklusiven Gesellschaft. Dabei war die Funke-Mediengruppe vom ersten ‘Tipp off‘ mit der uns entgegengebrachten Wertschätzung immer ein zentraler ‘Key-Player‘. Deshalb sind wir begeistert, diese gelebte Partnerschaft nun auf das nächste Level zu bringen. Gemeinsam möchten wir weitere zahlreiche inspirierende Geschichten erzählen, um viele neue Fans für die faszinierende Welt des paralympischen Sports zu gewinnen. Wir sind ein Team“, sagt Michael Engel, Leiter des Sportmarketing der RSB Thuringia Bulls.

Róman Seefeldt, verantwortlicher Projektleiter von Funke in Thüringen, sagt dazu: „Ich freue mich sehr über den Zugewinn der Bulls und des Rollstuhlbasketballs für eine gemeinsame Kooperation mit Funke. Rollstuhlbasketball ist das beste Beispiel für gelebte Inklusion: Menschen mit und ohne Handicap, egal welchen Geschlechts, spielen gemeinsam in einer Mannschaft. Dass wir mit den Thuringia Bulls auch noch einen der international erfolgreichsten Clubs Thüringens bei uns eine digitale Heimat bieten können, ist ein großer Gewinn.“

Fußball-Regionalliga im Livestream: Funke Medien Thüringen überträgt 20 Spiele