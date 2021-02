Rudolstädter Sportkoordinator Huster: „Haben keine Langeweile“

Mit einem Bewegungsangebot für die Kinder in Notbetreuung versucht man in der Grundschule Schwarza, etwas der Bewegungsarmut entgegen zu wirken.

Der Schulsport bleibt in diesen Tagen wie so vieles auf der Strecke. Wir unterhielten uns mit André Huster, dem Schulsportkoordinator des Landkreises, was gegenwärtig die Sportlehrer machen, was er von Video-Kursen hält und wann er wieder mit Schulsport-Wettkämpfen rechnet.