Gestolpert: Nach ihrem Heimsieg gegen Duisburg verloren die TecArt Black Dragons (in Schwarz: Jakub Körner gegen Hamburg) völlig überraschend beim Tabellenletzten Krefeld.

Krefeld. Erfurter verlieren in der Eishockey-Oberliga Nord beim abgeschlagenen Schlusslicht Krefelder EV mit 2:6.

Rückschlag für die Black Dragons

Nach ihren Heimsiegen zuletzt gegen Herne und Duisburg mussten die TecArt Black Dragons Erfurt in der Eishockey-Oberliga Nord einen bitteren Dämpfer im Kampf um die Playoffs hinnehmen. Beim Schlusslicht Krefelder EV, das zuvor in 23 Spielen erst fünf Punkte gesammelt hatte, verloren die Drachen am Sonntagabend mit 2:6 und verpassten die Chance, den vorletzten Platz zu verlassen.

Nach dem frühen Doppelschlag der Gastgeber (1./3.) schöpften die Erfurter durch Kämmerers Treffer (20.) wieder Hoffnung. Doch Krefeld traf dann dreimal binnen fünf Minuten, nach dem 1:5 machte Goalie Roßberg entnervt für Otte-Günzler Platz. Die Gäste konnten zwar durch Fischer noch einmal verkürzen (43.), doch für Zählbares reichte es nicht mehr.