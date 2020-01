RWE-Torwart Knoll zum Abschied: „Ich habe die Nächte kaum geschlafen“

Kurz vor Ende des Transferfensters wechselte Torwart Julian Knoll vom insolventen FC Rot-Weiß zu Oberligist Inter Leipzig, da Erfurt den Spielbetrieb einstellte. Wir sprachen mit dem 20-Jährigen.

Wie kam der Wechsel zustande?

Ich musste mir ja mit meinem Berater Gedanken machen, was für mich sinnvoll ist, wenn es beim FC Rot-Weiß nicht weitergeht. Das ist nicht einfach, denn als Torwart im Winter zu wechseln – da muss sich ein anderer Keeper schon verletzen, damit ein Club reagiert. Die Anfrage aus Leipzig habe ich dann gerne angenommen. Der Vertrag geht bis Sommer, ich bekomme Spielpraxis und es ist so abgesprochen, dass ich zu Probetrainings gehen kann, um mich wieder für höhere Aufgaben zu empfehlen.

Herrscht nach den letzten Tagen zumindest Erleichterung?

Natürlich, Erleichterung ist da. Aber ich bin auch sehr traurig, dass es so geendet ist. In mir schlägt ein rot-weißes Herz. Als die Aussprache kam, war ich schockiert und sprachlos. Erfurt ist meine Heimat, ich hoffe, dass es in der Oberliga weitergeht.

Die Oberliga ist eine reine Amateurklasse. Bleibt der Traum vom Profifußball erhalten?

Absolut. Das ist mein Kindheitstraum. Deshalb habe ich mich auch für Leipzig entschieden. Hier bekomme ich Torwarttraining und Spielpraxis. Selbst wenn es „nur“ Oberliga ist: Ich bleibe fit und in Form und kann so hoffentlich in Probetrainings überzeugen.

Die Aussagen seitens des Insolvenzverwalters sorgten mal für Hoffnung, dann für Bangen. Wie sind Sie damit umgegangen?

Die letzte Woche war extrem hart. Ich habe die Nächte kaum geschlafen, jede Minute auf das Handy geschaut, ob jemand mehr weiß. Wir haben uns auch immer als Mannschaft getroffen, um Neuigkeiten zu erfahren. Als am Sonntag der kleine Hoffnungsschimmer kam, ging es mir wieder besser. Doch die Nacht von Dienstag auf Mittwoch war krass. Da hat man sich schon auf das Schlimmste eingestellt.

Was fühlten Sie, als Herr Reinhardt das endgültige Aus bekannt gab?

In dem Moment ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Da hat man alles erst einmal realisiert. Zuvor bestand ja immer noch das Quäntchen Hoffnung, als wir uns mit den Fans getroffen haben und der Kartenverkauf für das Cottbus-Spiel startete. Doch als er die Worte aussprach, merkte ich, wie schlecht es um den Verein stand.

Fühlen Sie sich veralbert?

Das ist sehr schwer einzuschätzen. Es war nicht schön, vom Insolvenzverwalter hingehalten zu werden. Aber wir haben ihm trotzdem das Vertrauen gegeben, versucht zu glauben, dass es mit den Investoren klappt. Wir wissen aber nicht, wie die Gespräche abgelaufen sind und wie realistisch eine Rettung war.

Welches Fazit ziehen Sie nach acht Jahren FC Rot-Weiß?

Es war eine sehr lehrreiche und schöne Zeit. Ich habe gegen Magdeburg mein Profidebüt gegeben, danach in der Fankurve gestanden. Dafür bin ich immer dankbar, genauso wie René Twardzik, der mich als 16- und 17-Jähriger mit ins Trainingslager genommen hat.