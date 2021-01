Saalfelder Boxer Silvio Schierle verpasst Cologne-Cup

Saalfeld. Thüringens olympische Box-Hoffnung Silvio Schierle hat die Teilnahme am jüngsten Cologne-Cup in Köln verpasst. Der gebürtige Saalfelder verletzte sich kurz vor dem Turnier und war leicht erkrankt, so dass die Verantwortlichen auf einen Start des Mittelgewichtlers bei einem der wenigen internationalen Wettkämpfe im vergangenen Jahr verzichteten.

Das Turnier in Nordrhein-Westfalen war akribisch geplant: Alle Teilnehmer, auch Schierle, waren bereits zwei Wochen vor dem Turnierbeginn in der Domstadt, absolvierten dort unter strengen Quarantäneregeln ein Trainingslager. In dem verletzte sich Schierle, der damit nicht starten konnte. Dabei fieberte der Saalfelder dem Turnier, seinem ersten nach der zunächst verpassten Olympia-Qualifikation im März in London sowie einer Corona-Infektion im Spätsommer, entgegen: "Endlich kann man wieder boxen", sagte Schierle gegenüber dieser Zeitung.

Nach der verpassten Teilnahme am Turnier, das in seiner Gewichtsklasse übrigens Kevin Boakye-Schumann vom BC Traktor Schwerin gewann, versuchte Schierle sich unter anderem mit einem Besuch in seiner Heimatstadt abzulenken. Aktuell bereitet sich der junge Mann auf eine weitere Chance für ein Olympiaticket vor, die er bei einem Weltqualifikationsturnier in Paris bekommen soll. Einen Termin dafür gibt es allerdings aus Pandemiegründen noch nicht.