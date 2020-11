Saalfelder Handball-Nachwuchs tobt vor Freude durch Wohnung

Maria Schumann sitzt oben in der Gorndorfer Dreifelderhalle. Und lächelt beim Blick auf das Spielfeld. Dort unten, nur ein paar Meter entfernt, tobt am späten Freitagnachmittag die achtjährige Mia dem Ball hinterher: „Endlich wieder Training“, freut sich die Mutter des jungen Handball-Talents. Erstmals nach der einwöchigen Zwangspause zu Beginn des zweiten Corona-Lockdowns hatte Trainerin Marie Kriesche die jungen Mädchen wieder zum gemeinsamen Sport eingeladen – und gleich 14 Sportlerinnen kamen allein bei den E- und F-Jugendlichen des 1. SSV Saalfeld zum Neustart.

„Für die Kinder war es Anfang des Monats eine Katastrophe“, erzählt die ehemalige Oldenburgerin, die jetzt mit Mann und Kindern in Rudolstadt wohnt. „Ich habe mir gesagt: Das gibts doch nicht, wieder sind die Kinder die Leidtragenden“, so Maria Schumann. Eine Woche später dann förmlich die Erlösung, als die Ausnahmeregelung für den Sport-Nachwuchs bis 18 Jahre von der Landesregierung verabschiedet wurde. „Mia ist vor Freude durch die Wohnung gehüpft“, so die Mutter.

Für Trainerin Marie Kriesche kam der Lockdown und das damit verbundene Sport-Verbot nicht überraschend: „Am Wochenende vorher hatten wir noch ein Handball-Feriencamp. Als wir uns da von den Kindern verabschiedeten, hatten einige Tränen in den Augen“, so die engagierte Übungsleiterin. Denn in dem Alter kam bei den Grundschülern dann schon die Fragen auf, warum man in der Schule zusammen sein durfte, nachmittags zum Handballspielen aber nicht.

Die recht schnelle Lockerung der Regelung kam für die Saalfelderin, die als Notlösung schon ein Handballtraining im Freien erwog, dann doch überraschend. „Aber wir hatten unsere Hygienekonzepte in der Schublade, kontrollieren derzeit stärker als vorher“, erzählt die Trainerin, die froh ist, dass es diese Regelungen in Thüringen gibt. „Klar ist es manchmal schwierig, wenn in einer Mannschaft 17- und 18-Jährige spielen. Was mache ich da mit den älteren“, fragt sie. Aber sie freut sich, dass man vor allem für die jungen Sportler die Hallen wieder zum Mannschaftssport öffnete: „Beim ersten Lockdown haben wir drei Mädchen verloren, sie kommen nicht mehr zum Training“, blickt Marie Kriesche zurück. Man freue sich jetzt einfach darüber, dass man wieder in der Halle trainieren könne.

Wie lange das alles gut geht, wie lange die Kids über das Parkett in der Gorndorfer Dreifelderhalle flitzen können, weiß auch Marie Kriesche nicht. „Das Training ist so wichtig, auch in sozialer Hinsicht“, sagt auch Maria Schumann, „immer nur Spazierengehen geht mit den Kinder auf Dauer ja auch nicht.“