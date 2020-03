Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

1.FC Saarbrücken als erster Viertligist im Pokal-Halbfinale

Der 1. FC Saarbrücken ist als erster Viertligist in der Geschichte des DFB-Pokals ins Halbfinale eingezogen. Der Regionalligist bezwang den Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf am Dienstagabend im Viertelfinale mit 7:6 (1:1, 1:1, 1:0) im Elfmeterschießen. Dabei wurde Torhüter Daniel Batz mit vier (!) gehaltenen Elfmetern in der Verlängerung und einem gehaltenen Elfer in der regulären Spielzeit zum Pokalhelden.

Später Ausgleich rettet Fortuna in die Verlängerung

Tobias Jänicke hatte die Gastgeber in der 31. Minute in Völklingen in Führung gebracht. Zanka glich für die Gäste erst in der 90. Minute aus und rettete die Fortuna so in die Verlängerung, die torlos blieb. Der FCS erreichte erstmals seit 1985 wieder die Vorschlussrunde im Cup-Wettbewerb. BM