Sämtliche Fußballspiele im KFA Mittelthüringen abgesagt

Die Entscheidung kommt nicht wirklich überraschend: Der KFA Mittelthüringen ist der donnerstäglichen Empfehlung des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) gefolgt und hat sämtliche Punktspiele zunächst bis zum 31. März abgesagt.

Wörtlich heißt es beim KFA: „Das Präsidium des Thüringer Fußball-Verband (TFV) hat aufgrund der aktuellen Infektionsgefahr durch das Coronavirus entschieden, den Landes-Spielbetrieb in Zuständigkeit des TFV (vorerst) bis einschließlich 31. März 2020 einzustellen. Der KFA Mittelthüringen schließt sich dem mit einer Komplett-Absage für das Gebiet des KFA Mittelthüringen an. Diese Komplettabsage betrifft sämtliche KFA-Spielklassen und Pokalwettbewerbe. Neben den angesetzten Partien des regulären Spielbetriebes sind auch Freundschaftsspiele von der Komplettabsage betroffen. Damit ruht der Spielbetrieb in den nächsten Wochen komplett. Die Vereine werden zudem aufgerufen, den Trainingsbetrieb in dieser Zeit auszusetzen bzw. zu reduzieren.“

Eine Entscheidung darüber, wie es im April weitergeht, werde zu einem späteren Zeitpunkt getroffen. „Neuansetzungen“, so heißt es abschließend, „erfolgen erst zum Ende der Spielsperre und sollen aus heutiger Sicht möglichst als Gesamtspieltage vorgenommen werden.“