Saisonfortsetzung verschiebt sich erneut

Thüringens Schachspieler sitzen über Ostern hinaus weiter in der Warteschleife. Angesichts der aktuellen Corona-Lage hat Landesspielleiter Bernd Feldmann die für den 14. März und 18. April geplanten Nachholtermine für die Spielrunden sieben und acht gestrichen. Der Verband strebt an, die im März 2020 unterbrochene Saison 2019/2020 nicht am grünen Tisch, sondern sportlich als „2019/2021“ zu beenden. Dafür waren fürs Frühjahr drei Spieltage geplant, wobei am 9. Mai die neunte und finale Runde steigen sollte.

Wie es nun weitergeht, ist offen. „Wir sollten gemeinsam den 3. März und die Konferenzschaltung der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten abwarten. In der Spielkommission wird zur Zeit über eine weitere Verfahrensweise diskutiert. Das Ergebnis wird vom Landesspielleiter in der kommenden Woche bekanntgegeben“, informierte Staffelleiter Roland Töpfer die Vereine der Landesklasse West. Auch ein Abbruch scheint nicht mehr ausgeschlossen zu sein.

Den Aktiven fehlen indes nicht nur die Punktspiele, sondern auch die regelmäßigen Trainingsabende. Die Folgen der Corona-Krise bekommen die Vereine zu spüren. Der Thüringer Schachbund (ThSB) hat im Jahr 2020 fast acht Prozent seiner Mitglieder verloren, wie von ThSB-Präsidentin Diana Skibbe zu erfahren war. Die ehemalige Bundesligaspielerin (mit Metall Gera und TSV Zeulenroda) ahnt, dass „es wohl eine Zeit dauern wird, bis wir diesen Mitgliederschwund wieder ausgleichen können.“

Eine der Ursachen sieht sie darin, dass seit fast einem Jahr keine schulfremden Personen mehr die Schulen betreten dürfen und damit Arbeitsgemeinschaften seit Monaten im Stillstand sind. Skibbe: „Die vielen Kooperationen zwischen Schule und Sportverein liegen somit brach. Talente werden nicht entdeckt und den Vereinen zugeführt, was wir natürlich bedauern. Dem gegenüber stehen natürliche Abgänge und sicher haben auch einige Vereine die Zeit genutzt, um ihre Mitgliederdatei zu bereinigen.“

Indes arbeite eine kleine Arbeitsgruppe im ThSB an Materialien und Lehrkonzepten für Schach an Grundschulen. Ziel sei es, Lehrerinnen und Lehrer zu gewinnen, die mit diesen Arbeitsmitteln Schach an Grundschulen unterrichten. „Möglicherweise können wir so den Schachboom, der gerade in der Lockdown-Zeit viele Menschen erreicht hat, ausnutzen“, hofft Skibbe. Zudem betont die FIDE-Meisterin, dass sich das Präsidium des Thüringer Schachbundes mit großem Engagement den neuen Herausforderungen stelle. Allerdings könne man es, so Skibbe, nicht allen recht machen.