Erfurt. Der FC Rot-Weiß will mit 20 bis 22 Spielern in die Oberliga gehen. Erstes Training ist am Montag vorgesehen.

Saisonstart von Rot-Weiß Erfurt in Rudolstadt geplant

Der erste Punktspielgegner ist schon benannt, der Kader von 20 bis 22 Spielern soll noch in dieser Woche feststehen, ein neuer Trainer wird möglicherweise bereits morgen präsentiert und auch die erste gemeinsame Trainingseinheit ist geplant. Beim FC Rot-Weiß Erfurt warten alle darauf, dass die verkündete Einigung zwischen Insolvenzverwalter Volker Reinhardt und dem Verein über die Herauslösung aus dem Insolvenzverfahren nun auch schriftlich besiegelt ist. „Unser Plan sieht vor, dass wir am kommenden Montag mit einem Großteil des Kaders die erste Übungseinheit absolvieren“, sagte Manuel Rost, der als verantwortlicher Trainer in den vergangenen Tagen mehr als 30 Spieler aus anderen Vereinen zu einer Sichtung begrüßen konnte und nun einen Kader zusammengestellt hat, der in der Oberliga einem Neustart gewachsen sein soll. „Wir haben darauf geachtet, dass alle Positionen doppelt besetzt sind.“

