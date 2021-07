Saure Beine, süßer Lohn – Marbacher Hähnlein fährt „Klappi-Weltrekord“

Rasant auf dem DDR-Klapprad: Mit 415 Kilometern in 24 Stunden schafft es Jan Hähnlein aus Marbach wohl ins Guinness-Buch.

Erfurt. Jan Hähnlein hat seinen „Klappi-Weltrekord“ geschafft und abermals viel Geld für den Kampf gegen Kinderdemenz gesammelt. Dabei machten ihm Schlafmangel und mögliche Corona-Spätfolgen zu schaffen.

Die Eltern waren aufgeregter als ihr Sohnemann. So aufgeregt, dass sie ihm nur des Nachts von der Seite wichen, aber daheim keinen Schlaf fanden. Die nächste verrückte Aktion von Jan Hähnlein erfüllte Mama Monika (76) und Papa Karl-Heinz, der am Dienstag 80 wurde, mit jeder Menge Stolz. Schließlich schwang Hähnlein seinen 50 Jahre alten Körper 24 Stunden lang auf ein DDR-Klapprad, um wie schon mit diversen Aktionen zuvor Geld für die NCL-Stiftung, die die noch unheilbare und tödliche Kinderdemenz erforscht, zu sammeln.

Um ihn auf dem Rad zu versorgen, musste die Mama sogar immer ein Stück mitlaufen, damit die Übergabe klappt. Der Papa bediente das Rundenschild. 1600 waren das Ziel auf der 250-Meter-Radrennbahn im Andreasried, also 400 Kilometer.

Am vergangenen Samstag um 16 Uhr setzte sich Hähnlein aufs Mifa-Rad. Sein Techniker Erik Benkert, Sohn des Ex-RWE-Keepers „Molly“ Benkert, hatte deren sechs mitgebracht, damit nichts schiefgeht. Arg gebeugt, mit sich fast überschlagenden Beinen, drehte der Marbacher seine Runden. Immer wieder kamen Zuschauer vorbei, „auch einige, von denen ich positiv überrascht war, wie meine Grundschullehrerin“, erzählt der Sport-Enthusiast, der Eishockey spielt und Präsident der Sport-Freunde Marbach ist.

Schon mehr als 80.000 Euro im Kampf gegen Kinderdemenz gesammelt

Trotz der 350 Schaulustigen, die verteilt auf die 24 Stunden ungefähr zum Anfeuern kamen, gab es auch schwere Momente. „Eine Zeit lang hatte ich Brustschmerzen und machte etwas langsamer, gegen 5 Uhr morgens wurden die Beine sauer und die Müdigkeit kam“, berichtet Hähnlein. Bei den Brustschmerzen schossen ihm mögliche Corona-Spätfolgen durch den Kopf – er war im März 2020 einer der ersten Infizierten. Doch nach einer Weile ging es wieder, alle 150, am Ende alle 100 Runden pausierte er, um sich zu lockern und mit „Pferdesalbe einzuschmieren“.

Am Sonntag gegen Mittag wusste er: Die Strapazen werden sich auszahlen, ich schaffe die 1600 Runden! Am Ende wurden es sogar deren 1659, exakt 414,75 Kilometer.

Als süßer Lohn für die sauren Beine gingen bereits über 4000 Euro auf sein Spendenkonto für die NCL-Stiftung ein, bis Ende Juli (siehe spendenmarsch.org) hofft er auf 7000 Euro. Dazu sammelten zwei seiner Eishockey-Mitstreiter, Marco Klingenberg und Andreas Karl, mit Spendendosen fleißig auf und neben der Bahn, wodurch weitere fast 1000 Euro zusammenkamen.

Inklusive seiner vorherigen Aktionen sowie des schon eingegangenen Geldes für seinen Spendenmarsch am 31. Juli mit Start und Ziel in Frömmstedt (Anmeldung per E-Mail unter info@spendenmarsch.org) hat Jan Hähnlein schon mehr als 80.000 Euro (!) für den Kampf gegen Kinderdemenz gesammelt. Das bereitet den Eltern – im positivsten Sinn – schon mal schlaflose Nächte.