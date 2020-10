SC 03 Weimar und VfB Apolda wollen stabil werden

Michael Junker will sich nicht in die Karten schauen lassen. Warum sollte er auch seinen Plan vorab verraten, wie er den kommenden Gegner in die Knie zwingen möchte, fragt er. Nein, nein, die Stärken und die Schwächen der BSG Wismut Gera seien doch bekannt – zu allererst müsse man auf sich, auf den SC 03 Weimar schauen und dort vor der eigenen Haustüre kehren, will man am Samstag ab 15 Uhr kein böses Erwachen auf dem Lindenberg erleben.

Eins vorab: Gästefans sind nicht erlaubt. Dafür sollen Zuschauer aus Weimar Zugang erhalten, wenn denn sich die Infektionslage nicht verschlimmert und anderslautende Bestimmungen in Kraft treten. Bis jetzt, so sagt es Junker, gehe er aber davon aus, dass es ein echtes Heimspiel wird.

Eines, in dem vom SC 03 vor allen Dingen eines erwartet wird: „Dass wir endlich Stabilität in unsere Defensive kriegen“, erklärt der Trainer. Man müsse einfach besser verteidigen als in den vergangenen Wochen, in der die Goethestädter reichlich Tore kassierten. Ein einfaches Unterfangen werde das nicht – auch eingedenk der dünnen Personaldecke, die Junker da zur Verfügung hat. Gerade zu solchen Spielen wie gegen Gera wünsche man sich eigentlich, aus dem Vollen schöpfen zu können; doch es sind eben Hannes Boden und Christopher Dam noch verletzt, Marc Bißelik nach seiner Duschmarke in Schleiz gesperrt und gestern meldete sich obendrein auch noch Luca Schlönvoigt krank ab. Somit könne es durchaus eng werden, bemerkt Junker. „Aber vielleicht wachsen die, die dann auf dem Platz stehen, einfach über sich hinaus“, fügt der Übungsleiter an.

Geraer Trio im Auge behalten

Den letzten Auftritt beim 3:5 in Schleiz habe man natürlich intensiv ausgewertet, sich die Zeit genommen, über die gemachten Fehler zu sprechen. Um hinten dicht zu machen, werde er nun aber nicht den guten alten Libero wieder einführen. Weil das Problem ja eigentlich genau darin bestehe, dass man zu tief stehe. „Wir rücken nicht raus und sind dann zu weit weg von den Leuten“, erklärt der SC-Coach. Und davon bringen die Geraer einige mit: Rico Heuschkel, Marcel Kießling und Tim Urban lauten die Schlagworte, wenn Junker von der Gefährlichkeit der Gäste spricht. „Das ist die beste Offensive, die die Liga zu bieten hat. Die Jungs können alle in der Oberliga spielen“, sagt Junker. Die müsse man in den Griff kriegen, das womöglich mit einer Fünferkette, um die Außenbahnen dicht zu machen – damit gar nicht erst die Bälle von außen nach innen kommen. Bange machen gelte aber nicht. „Wir werden uns jetzt nicht hinten rein stellen und vorn auf den lieben Gott hoffen. Wir werden selbst die Initiative ergreifen“, sagt Junker.

Ein Credo, mit dem sich Gordon Sierig, der Trainer des VfB Apolda, durchaus auch identifizieren kann. Der Landesklasse-Neuling aus der Glockenstadt bekommt es ebenfalls am Samstag, 15 Uhr, mit dem SV Schott Jena II zu tun. Die Glaswerker sind Letzter – was für Sierig aber keine Rolle spielt. „Gegen uns spielt es keine Rolle, ob der Gegner Erster oder Letzter ist. Wir müssen zuerst unsere Hausaufgaben machen“, sagt er. Und das bedeutet, tatsächlich auch über die vollen 90 Minuten am Spiel teilzunehmen. Die Jenaer seien eine spielstarke Truppe, vor denen man gewarnt sei. Zuvorderst hinten die Null halten und dann zu alter Stärke zurückfinden, um die notwendigen drei Zähler einzufahren, so gehe man in dieses Spiel.

Zuschauer sind dazu im übrigen wieder zugelassen. Heute gibt’s im Stadion noch einen kleinen Arbeitseinsatz, um alles vorzubereiten. Derlei gehöre eben auch dazu.