Die erste Mannschaft des SC Heiligenstadt holt sich dank eines 2:0 im Finale gegen die "All Stars" den Titel beim Leitec-Cup 2020.

SC Heiligenstadt holt sich den Leitec-Cup

Im Endspiel bezwang der Verbandsligist, der im zehn Vertretungen umfassenden Feld am höchsten spielte, die Heiligenstädter „All Stars“ durch Treffer von Nico Berger und Kapitän Sebastian Möhlhenrich mit 2:0.

Dritter wurde Kreisligist SG Wingerode/Reinholterode, der sich im kleinen Finale, das nicht ausgespielt, sondern per Strafstoßschießen entschieden wurde, gegen den Landesklässler SV Grün-Weiß Siemerode mit 4:3 durchsetzte.

Wedekind-Weißenborn wird zum besten Spieler gekürt

Michael Wedekind-Weißenborn, spielender Coach des sechstplatzierten Kreisoberliga-Tabellenführers SV Grün-Weiß Deuna, wurde zum besten Akteur bestimmt, Dominik Werner (TSV Aufbau Heiligenstadt) zum stärksten Keeper.

Der Titel des Torschützenkönigs musste im Siebenmeter-Schießen vergeben werden, da mit Torsten Klaus (All Stars), David Haberzettel (SCH II) und Marius Märkl (SG Wingerode/Reinholterode) gleich drei Spieler nach dem Finale auf vier Turniertreffer kamen. Im Strafstoßduell setzte sich schließlich Märkl durch.

500 Zuschauer fiebern fünf Stunden lang mit

500 Zuschauer verfolgten die insgesamt 24 Turnierbegegnungen in der Dreifelderhalle im Heiligenstädter Kurpark. „Damit haben wir die Zahl aus dem Vorjahr übertroffen“, freute sich Leitec-Personalleiter Jürgen Jünemann.

Nicht nur die Quantität habe während der sportlichen knapp fünf Stunden gestimmt, befand SCH-Präsident Thadäus König, der die Moderation übernommen hatte: „Wir haben hochklassigen und fairen Hallenfußball gesehen.“ Das Schiedsrichtertrio hatte in der Tat im gesamten Verlauf keine Probleme, musste nicht eine Verwarnung oder Zeitstrafe aussprechen.

Berger besorgt im Finale die Führung

Die Heiligenstädter, bei denen mit Robert Merfert ein Feldspieler zwischen den Pfosten stand, setzten sich zu später Stunde im Endspiel gegen die All-Stars nach verteilten ersten fünf Minuten am Ende verdient durch.

Nico Berger brachte den Verbandsligisten, der im vergangenen Jahr das Finale noch gegen die DJK Arenshausen nach Strafstoßentscheid verloren hatte, nach der Hälfte der zehnminütigen Spielzeit nach flottem Antritt und platziertem Linksschuss ins lange Eck nach vorne, Möhlhenrich legte nur 60 Sekunden später zum 2:0-Endstand nach.

„Heute haben wir in jedem Spiel richtig guten Hallenfußball gezeigt. Wir waren meiner Meinung nach spielerisch die beste Mannschaft“, lobte Christoph Rodenstock, der den abwesenden etatmäßigen Trainer Ronny Löwentraut vertrat. Am Ende sei der Titel jedoch als Verbandsligist auch „eine Pflicht“ gewesen, erklärte Rodenstock.

Klaus schlägt im Halbfinale zu

Der Sieger, der Finalkontrahent „All Stars“ bereits in der Vorrunde mit 3:0 bezwungen hatte, gab nur beim 1:1 gegen Arenshausen Zähler ab, bezwang in seiner Gruppe ansonsten Deuna (3:2) und die eigenen A-Junioren (3:0) und im Halbfinale Wingerode/Reinholterode durch Treffer von Martin Heinvetter und Möhlhenrich mit 2:0.

Im zweiten Semifinale sicherte Klaus den „All Stars“ durch sein entscheidendes 1:0 den knappen Erfolg gegen die Grün-Weißen aus Siemerode.

Die waren zuvor in ihrer Vorrundengruppe B mit vier Siegen (1:0 gegen Wüstheuterode), 2:1 gegen den TSV Aufbau Heiligenstadt, 2:1 gegen den SCH II und 1:0 gegen Wingerode/Reinholterode) souverän und mit der maximalen Ausbeute als Erster in die Vorschlussrunde marschiert.

Kreisligist Wingerode/Reinholterode um Torschützenkönig Märkl musste sich dem Landesklässler zwar im direkten Duell geschlagen geben, löste das Semifinal-Ticket aber dank seiner Siege gegen den SCH II (3:1), den SV Germania Wüstheuterode (3:1) und den TSV Aufbau Heiligenstadt (2:0), der als einziges Team ohne einen Punkt blieb.

Heiligenstadts A-Junioren holen nur einen Punkt

Für die A-Junioren des SCH reichte es bei der Generalprobe für den Göttinger Sparkasse&VGH-Cup, der am kommenden Donnerstag, 9. Januar in der Lokhalle beginnen wird und bei dem unter anderem Schalke 04, der FC Brügge und Mainz 05 als Gegner warten, in Gruppe A dank des 1:1 gegen Arenshausen lediglich zu einem Zähler und Platz neun im Gesamtklassement.

Gegen die eigene erste Mannschaft (0:3), GW Deuna (0:2) und die All Stars (0:5) setzte es Niederlagen. „Uns hat die Bande, mit der in der Lokhalle gespielt werden wird, gefehlt“, erklärte Coach Mario Lamczyk augenzwinkernd: „Wir werden versuchen, beim Sparkasse&VGH-Cup besser abzuschneiden und werden alles geben, um das Eichsfeld in Göttingen gut zu vertreten.“

Für den Heiligenstädter Natur-Kindergarten „Pusteblumen“ kamen dank Zuschauerspenden 540,33 Euro zusammen.



Ergebnisse:

Vorrunde:

Gruppe A:

SC Heiligenstadt – SC Heiligenstadt A-Junioren 3:0

DJK Arenshausen – SV Grün-Weiß Deuna 2:2

All Stars – SC Heiligenstadt 0:3

SC Heiligenstadt A-Junioren – DJK Arenshausen 1:1

GW Deuna – All Stars 0:1

DJK Arenshausen – SC Heiligenstadt 1:1

GW Deuna – SC Heiligenstadt A-Junioren 2:0

All Stars – DJK Arenshausen 2:1

SC Heiligenstadt – GW Deuna 3:2

SC Heiligenstadt A-Junioren – All Stars 0:5

Tabelle:

1. SC Heiligenstadt 10 Punkte / 10:3 Tore

2. All Stars 9 / 8:4

3. GW Deuna 4 / 6:6

4. DJK Arenshausen 3 / 5:6

5. SC Heiligenstadt A-Junioren 1 / 1:11

Gruppe B:

SC Heiligenstadt II – TSV Aufbau Heiligenstadt 3:0

GW Siemerode – SV Germania Wüstheuterode 1:0

SG Wingerode/Reinholterode – SC Heiligenstadt II 3:1

TSV Aufbau Heiligenstadt – GW Siemerode 1:2

SV Germania Wüstheuterode – SG Wingerode/Reinholterode 1:3

GW Siemerode – SC Heiligenstadt II 2:1

SV Germania Wüstheuterode – TSV Aufbau Heiligenstadt 3:1

SG Wingerode/Reinholterode – GW Siemerode 0:1

SC Heiligenstadt II – SV Germania Wüstheuterode 4:1

TSV Aufbau Heiligenstadt – SG Wingerode/Reinholterode 0:2

Tabelle:

1. GW Siemerode 12 / 6:2

2. SG Wingerode/Reinholterode 9 / 8:3

3. SC Heiligenstadt II 6 / 9:6

4. SV Germania Wüstheuterode 3 / 5:9

5. TSV Aufbau Heiligenstadt 0 / 2:10

Halbfinale:

GW Siemerode – All Stars 0:1

SC Heiligenstadt – SG Wingerode/Reinholterode 2:0

Spiel um Platz 3 (Strafstoßschießen):

SG Wingerode/Reinholterode – GW Siemerode 4:3

Finale:

SC Heiligenstadt – All Stars 2:0

Bester Spieler:

Michael Wedekind-Weißenborn (GW Deuna)

Bester Torwart:

Dominik Werner (TSV Aufbau Heiligenstadt)

Torschützenkönig (4 Treffer):

Marius Märkl (SG Wingerode/Reinholterode)