Schade für Landesmeisterschaft qualifiziert

Mit unterschiedlichen Ergebnissen endete die am Sonntag in Mühlhausen ausgetragene Bezirksmeisterschaft Nordthüringen im Tischtennis. Mit Dennis Schade war unter anderem der Kapitän des Thüringenligisten Tabarzer SV am Start. Und sein Kommen sollte er nicht bereuen. „Ich hatte einfach mal wieder Lust drauf. Das war ein schöner Jahresausklang“, sagte Schade, der durch seine Vorrundengruppe geradezu durchspazierte. Nicht einen Satz gab der ehemalige Sportschüler ab und stand so ohne Probleme in der K.o.-Runde.

In dieser genoss er zunächst ein Freilos, setzte sich dann aber nur knapp im Viertelfinale mit 3:2 gegen Michael Malguth vom TTC Oberbösa durch. „Da habe ich mich ganz schön durchgequält“, sagte Schade, der im Halbfinale gegen den jungen, aber schon Regionalliga erfahrenen Luc Röttig glatt mit 0:3 unterlag. Trostpflaster: Durch den dritten Platz qualifizierte sich der Tabarzer für die Landesmeisterschaften. Ebenso gut lief es im Doppel an der Seite von Pierre Gerlach (Lok Erfurt). Nach zwei Siegen – einmal 3:0, einmal 3:1 – stand das Duo im Finale, wo man den Favoriten Röttig und Martin Wiegner, Sieger der Einzelkonkurrenz, erst im fünften Satz unterlag. Dabei war das Doppel gar nicht eingespielt. „Ich glaube, wir haben vor Jahren mal beim Sponeta-Cup zusammengespielt“, meinte Schade über seine gelungene Teilnahme. Weniger erfolgreich verlief das Turnier hingegen für die restlichen Starter aus dem Landkreis Gotha. Im Einzel kamen Stephan Korn (SV 05 Friedrichroda/0:3 Spiele), Michael Schielke und Philipp-Alexander Wagner (beide Gothaer SV/je 1:2) nicht über die Gruppenphase hinaus. In der Doppelkonkurrenz musste das Gothaer Duo im Viertelfinale den späteren Siegern Luc Röttig/Martin Wiegner (Mühlhausen/Nordhausen) zum 3:0-Sieg gratulieren. Für Korn war mit Tobias Liehmann (Schernberg) durch ein 2:3 bereits im Achtelfinale Endstation.