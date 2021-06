Schalke: Buchta geht noch vor dem Tag der Abrechnung

Gelsenkirchen. Schalke 04 sucht einen neuen Aufsichtsrats-Vorsitzenden. Jens Buchta wird am Sonntagabend zurücktreten - nach der Mitgliederversammlung..

Überraschend kam die Nachricht nicht, aber drei Tage vor der Mitgliederversammlung doch etwas plötzlich: Gestern um 18 Uhr verkündete der FC Schalke 04, dass der Aufsichtsrats-Vorsitzende Dr. Jens Buchta im Anschluss an die Versammlung am Sonntag zurücktreten wird – nicht nur als Vorsitzender. Er wird das Gremium ganz verlassen. „Ich durfte Schalke viele Jahre im Aufsichtsrat in verschiedenen Funktionen dienen. Diese Zeit möchte ich nicht missen. Ich bin der Ansicht, dass jetzt Andere Verantwortung übernehmen und die Weiterentwicklung des Vereins vorantreiben wollen.“