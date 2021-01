Schempp verliert Oberhof-Startplatz

Es sollte ein hoffnungsvoller Saisoneinstand werden. Aber Simon Schempp muss nach nur zwei Weltcuprennen wieder zurück in die zweite Reihe treten. Wenn am Mittwoch die Wettbewerbe in Oberhof mit dem Sprint der Männer fortgesetzt werden, ist der 32 Jahre alte Ex-Weltmeister nicht mehr dabei. Schempp startet vorerst wieder im zweitklassigen IBU-Cup, so dass auch seine Chancen auf einen WM-Start in Pokljuka (11. bis 21. Februar) auf den Nullpunkt sinken.

Der Uhinger, einst die deutsche Nummer eins und Schlussläufer der Staffel, offenbarte bereits vor dem Weltcup-Auftakt ins neue Jahr selbst eine realistische Sicht auf seinen Leistungsstand. „Wunderdinge sind nicht zu erwarten“, sagte Schempp, der in Oberhof schließlich auf den Plätzen 58 (Sprint) und 45 (Verfolgung) landete. Im 10-km-Sprintrennen wurde er mit der 73. Laufzeit genau 2:37 Minuten hinter dem siegreichen Johannes Thingnes Bö aus Norwegen abgehängt.

Lucas Fratzscher vom WSV Oberhof muss ebenfalls zurück in den IBU-Cup. Beim Heimspiel konnte sich der 26-Jährige als 61. im Sprint nicht für die Verfolgung qualifizieren und wurde ebenso in den Staffelwettbewerben nicht berücksichtigt. Auch bei seinen Weltcupstarts in Kontiolahti war er nie besser als Rang 41. Für Schempp und Fratzscher kehren nun Johannes Kühn und Roman Rees ins deutsche Aufgebot zurück.

In der Mannschaft der Frauen hat es derweil keine Veränderungen gegeben. Maren Hammerschmidt, Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Hinz und Anna Weidel sind nominiert. Auch Franziska Preuß gehört wieder zum Kader. Die 26-Jährige hatte am Wochenende als reine Vorsichtsmaßnahme in den Staffelwettbewerben gefehlt, nachdem bei ihr eine leichte Reizung des Sprunggelenks im linken Fuß festgestellt worden war.

Sechs Thüringer Biathleten reisen unterdessen am heutigen Dienstag zum ersten IBU-Cup des Winters am Arber im Bayerischen Wald an, darunter Lucas Fratzscher als Gesamtsieger des vergangenen Winters. Nominiert wurden außerdem die Skijägerinnen Juliane Frühwirth (Tambach-Dietharz) und Vanessa Voigt (Rotterode) sowie Florian Hollandt (Goldlauter).

Am Start sind außerdem die zum Oberhofer Stützpunkt gehörenden Justus Strelow (Schmiedeberg), der in Ruhpolding ein internes Testrennen gewonnen hatte, und Danilo Riethmüller (Clausthal-Zellerfeld).

Auf den Anlagen des in rund 900 Meter Höhe liegenden Hohenzollern-Skistadions werden je zwei Cup-Veranstaltungen mit je sechs Rennen ausgetragen. Vom Donnerstag an stehen die ersten Wettkämpfe an. Die zweite Serie läuft vom 18. bis 23. Januar.

Biathlon live im TV: Sprint der Männer, Mittwoch, 14.30 Uhr, ARD und Eurosport