Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schiedsrichter Eberhard Wasner: „Ehrgeiz ist gut, darf aber nicht ausarten“

Seit 40 Jahren ist Eberhard Wasner Fußball-Schiedsrichter. Der 70-jährige Erfurter denkt noch nicht ans Aufhören, vermisst aber immer häufiger den Respekt vor den Unparteiischen. Wir sprachen mit ihm über seine Erfahrungen.

Sie mussten in dieser Saison eine Kreisklasse-Partie wegen einer Schlägerei der Spieler abbrechen. Sie selbst wurden schon beleidigt, sogar mal von einem Trainer bespuckt. Macht es noch Spaß, Schiedsrichter zu sein?

Ja, weil ich mich verbal immer ordentlich zur Wehr setze und sehr am Fußball hänge. Wir brauchen mehr denn je Schiedsrichter, die sich nicht einschüchtern lassen.

Was wünschen Sie sich von Spielern, Trainern und Zuschauern im Umgang mit den Unparteiischen?

Ehrgeiz ist gut, darf aber nicht ausarten, was leider immer wieder passiert. Alle sollten mehr nachdenken und toleranter sein. Der Schiedsrichter bemüht sich auf jeden Fall – mal klappt es, mal nicht so ganz. Dass es überhaupt nicht klappt, passiert nur dann, wenn Spieler zu viel Einfluss auf ihn nehmen, statt sich an das Fairplay zu halten.

Immer mehr Vereine haben Probleme, ausreichend Schiedsrichter zu finden. Wie lässt sich dieser Engpass beheben?

Schwer zu sagen. Wovon ich überzeugt bin, ist, dass alle Vereine sich mehr Mühe geben sollten, ihre Schiedsrichter ins Vereinsleben einzubinden. Sei es, sie zu Feierlichkeiten einzuladen, sie für ihre Leistungen zu würdigen, sie zu Mannschaftssitzungen einzuladen, um das Verständnis der Spieler für ihre Sicht der Dinge zu verbessern.

Welche Empfehlung geben Sie jungen Schiedsrichtern?

Fragen, fragen, fragen. Sich Dinge von erfahrenen Kollegen erklären lassen und diese auch wirklich beherzigen, statt sie aufzuschreiben und in die Schublade zu stecken.