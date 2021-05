Schlechte Bedingungen für Leichtathletik an Pößnecker Schule

Pößneck. Infolge einer Projektarbeit zum Thema Sport in Pößneck, kam es direkt zu einer Anfrage an den Landrat im Saale-Orla-Kreis.

Projektarbeiten gehören zum Schulalltag dazu – so auch für die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse an der Staatlichen Regelschule „Prof.-Franz-Huth“.

Durch die Folgen der Corona-Pandemie waren die Voraussetzungen in diesem Schuljahr allerdings nicht von Vorteil für die Arbeit im Team und an einem bestimmten Thema. Die vereinzelte Hoffnung, dass das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport die Projektarbeit ausnahmsweise wegfallen lassen würde, erfüllte sich nicht. Also gingen die Schüler ans Werk – so auch Teamchef Christoph Mertsch und seine Gruppe. Diese befasste sich über mehrere Monate tiefgründig mit dem Thema „Sport an der Schule“ und dort speziell mit dem Bereich Leichtathletik, deren Disziplinen und der Ermittlung der Besten im Schulwettkampf.

Besten-Tafel wurde angebracht

Ende April konnte der theoretische Teil bei der Schulleitung zur Bewertung abgegeben werden.

Für den praktischen Teil war der Bau einer Besten-Tafel geplant, die ihren Platz in der Schulsporthalle finden sollte. Mit hoher Einsatzbereitschaft, viel Fleiß und dem notwendigen Geschick konnte die Tafel gemeinsam mit dem Hausmeister angebracht werden und dient ab sofort für zukünftige Rekorde in der Leichtathletik. Möglich machte das Projekt unter anderem die Schreinerei Torsten Schmidt, die den Transport organisierte sowie Zuschnitt der Leisten und deren Bearbeitung bewerkstelligte.

Im Zuge der Projektarbeit wurde ebenfalls deutlich, dass sich die Sportanlage der Regelschule für die Ermittlung von künftigen Topleistungen und Rekorden in einem eher schlechten Zustand befindet. Als Grund wurden fehlende Investitionen über viele Jahre herausgearbeitet.

Die fünf Jungs hatten mitbekommen, dass an der Regelschule in Ranis eine größere Summe zur Sanierung durch das Landratsamt bereitgestellt werden konnte. In einem Brief an den Landrat äußerten die Schüler ihre Bedenken zum Zustand der Schulsportanlagen in ihrer Stadt. Alle hoffen, dass es schon bald auch in Pößneck Sanierungsmaßnahmen geben wird.