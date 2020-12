Schlotheims Fußballer spielen gegen große Namen

Co-Trainer Kevin Wandmacher (2.v.l.) und Coach Cacey Bönisch (3.v.l.) treten mit den B-Junioren des SSV Schlotheim in der Regionalliga an.

Am vergangenen Samstag, 5. Dezember, wären die Fußball-B-Junioren des SSV Schlotheim eigentlich zu Hause auf Hertha BSC Berlin II getroffen. Doch auch in der Regionalliga Nordost ruht der Ball aufgrund der Corona-Pandemie bereits seit einigen Wochen. Sein letztes Duell um Punkte bestritt der Aufsteiger am 1. November gegen den FC Union Berlin II (0:5).