Schlusspfiff: Auch ein Derby

Für die „Alles kann – nichts muss“-Strategen von Science City kündigt sich im Spielplan der 2. Basketball-Bundesliga ein ganz besonderes Match an. Während die Drittliga-Fußballer und ihre Fans im benachbarten Ernst-Abbe-Sportfeld dank der Ungleichheit der Ligen nun schon geraume Zeit auf „ihr“ Derby verzichten mussten, kommt es am 2. Advent in Chemnitz zu einem Kracher. Der gastgebende Spitzenreiter empfängt im Kampf um die Play Offs den Tabellendritten aus der Lichtstadt zum traditionsreichen Ostderby. Die Niners, in ihrer 20-jährigen Geschichte mehrfach knapp dem Aufstieg in die 1. Liga entronnen, treffen auf die ambitionierten Absteiger aus Thüringen.

Die wiederum sind effektiv und selbstbewusst in die Saison gestartet und stehen nun vor der ersten richtungweisenden Nagelprobe. Bei der Gelassenheit, mit der in der Sparkassen-Arena seit je her allen auftauchenden Problemen konstruktiv begegnet wurde, dürfte es in der Chemnitz-Arena tatsächlich zu einem echten Gipfeltreffen mit offenem Visier und Ausgang kommen. Zur Freude der stetig wachsenden Chemnitzer Fangemeinde und der zahlreich mitreisenden Jenaer Anhänger. Gibt es doch bei aller vertretbaren sportlichen Rivalität kaum bis kein erwähnenswertes Gewaltpotential, das den Verlauf des Derbys in Gefahr bringen könnte.