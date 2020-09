Schmerzhafte Niederlage für FSV Ohratal

Im Spiel der beiden Landesliga-Aufsteiger behielt der FSV Schleiz in einem umkämpften Spiel mit 1:0 die Oberhand. Marty Jung (Mitte) wird hier in die Zange genommen von den Schleizern Martin Berger (links) und André Hoyer.

Es war eine schmerzhafte Niederlage, die der FSV Ohratal in Schleiz bei einem Mitaufsteiger bezog. Weh tat nicht unbedingt das Ergebnis. „Vom Spielverlauf geht der Schleizer 1:0-Sieg in Ordnung“, betonte Gäste-Coach Thomas Giehl, der sich enorm über die rustikale, oft überharte Spielweise der Ostthüringer aufregte. Folge der rauen Gangart: Ohratal trat mit vier verletzten Akteuren die Heimreise an. Besonders schlimm erwischte es Max Metz, der sich bei einem Foul das Knie verdrehte und bereits in Hälfte eins vom Feld musste.