Schmerzlicher Rückschlag für weiter erfolglose Nordhäuser

Für Wacker Nordhausen wird die Situation am Tabellenende der Fußball-Oberliga immer prekärer. Die Schützlinge von Trainer Philipp Seeland mussten nun auch den Thüringer Rivalen FSV Martinroda an sich vorbei ziehen lassen. Auch im sechsten Spiel in Folge gab es wieder keinen Sieg. Das hoffnungsvolle 1:1 der Vorwoche gegen den VfL 96 Halle ist für den einstigen Regionalligisten so längst schon wieder verpufft. Aber zumindest blieb der Sturz an das Tabellenende aus.

„Wir wussten, dass wir Rückschläge erleiden. Das war gegen Martinroda einer, der sehr wehgetan hat“, so ein enttäuschter Trainer Philipp Seeland, der schon vor dem Spiel sauer war, weil man trotz bester Bedingungen des Rasenplatzes auf den Kunstrasen musste. Vor 240 Zuschauern – allein 85 kamen aus Nordhausen – enttäuschte Wacker in einer fahrigen Partie. Zuviel stand für beide bis dahin noch sieglosen Teams auf dem Spiel. Aber eigentlich merkte man nur den Gastgebern unter ihrem neuen Trainer Heiko Nowak den Willen an, unbedingt gewinnen zu wollen. Martinroda verdiente sich am Ende den Sieg , nicht nur wegen der höheren Chancenanteile. Der Siegtreffer resultierte aus einem Freistoß nach einer ungeahndeten Notbremse von Stix an Al-Saeed. Hier hätte es auch Rot geben können. Den zentral bereit liegenden Ball jagte Hertel „mit 140 Sachen“, wie er selbst meinte ins linke Angel zum 1:0 (33.). Wacker-Keeper Henning war machtlos, die Mauer stand fahrlässig schlecht. „Ich konnte mir sogar aussuchen, ob ich die Kugel links oder rechts versenke...“, so der 25-jährige Martinrodaer. Große Fußballkost gab es beiderseits danach nicht. Während Martinroda zumindest ein spielerisches Übergewicht erzielte, kam Nordhausen lediglich einmal richtig gefährlich vor das Tor, kurz vor der Pause, als Vopel per Kopf an Keeper Gössinger scheiterte (43.). Nach der Pause folgte Wackers beste Phase, doch gute Gelegenheiten durch G. Schneider (54.) und Litzenberg, der den Ball auf die Lattenoberkante setzte (56.), blieben ungenutzt. So brachte Martinrodas Trainer Nowak mit Suliman und Fernando frischen Wind. Das 2:0 lag in der Luft, doch Hertel (71., 84.) und Fernando (73.) scheiterten. Für Ärger sorgte kurz vor Schluss ein E-Zigaretten-Wurf aus dem Nordhäuser Fan-Block, der den Linienrichter traf, zwar nicht verletzte, aber ein Nachspiel haben wird.