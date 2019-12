Durchgesetzt: Robin Kaufmann (am Ball) erkämpfte mit der SGS einen wichtigen Auswärtssieg.

Merkers. Dank starker erster Hälfte siegte die Koch-Sieben in Merkers mit 32:29 und grüßt wieder von Rang eins der Handball-Landesliga.

Schnellmannshausen erobert die Tabellenspitze

Die SG Schnellmannshausen steht wieder an der Tabellenspitze der Handball-Landesliga. Während der bisherige Primus HBV Jena in Ilmenau (33:38) Federn ließ, löste die SGS ihre Auswärtsaufgabe beim HV Merkers mit einem 32:29-Erfolg. Starke 30 Minuten entschieden das Spiel. „Wir haben eine überragende erste Halbzeit absolviert. Aus einer sehr guten aggressiven und agilen Abwehr und durch die guten Paraden von Thomas Wehner konnten wir ins schnelle Umschaltspiel kommen“, freute sich SGS-Trainer Philipp Koch.

Die Gäste waren hochmotiviert, hatte man doch noch eine offene Rechnung zu begleichen, nachdem Merkers zum Ausklang der Vorsaison in Treffurt nicht antrat. Durch den jungen Robin Kaufmann ging die SGS mit 0:1 (2.) in Führung. Bis zum 3:3 (10.) durch Patrick Otto war die Partie noch sehr ausgeglichen. Dann schaltete der Gast mehrere Gänge nach oben und baute den Vorsprung mit einer konzentrierten Leistung aus. Kai Hengst traf per Tempogegenstoß zum 4:10 (18.) und Robin Kaufmann sorgte für eine Zehn-Tore-Führung (4:14).

Nach der Pause bot sich den Zuschauern ein anderes Bild. Schnellmannshausen schloss „Angriffe zu schnell ab“ und trat „in der Abwehr nicht mehr konsequente raus“, wie Koch später analysierte. Dadurch konnte Tobias Mauermann mit seinen Rückraumtoren Merkers zurück ins Spiel bringen. Die Hausherren kämpften sich Tor für Tor bis auf 25:27 (50.) heran. Schnellmannshausen wankte nur kurz, denn Marko Wiegand hielt mit zwei Siebenmetern zum 25:29 (54.) Merkers auf Distanz. Koch: „Wir haben den Kopf nicht verloren und das Spiel sicher nach Hause gebracht.“

Am kommenden Samstag möchte die SGS im Heimspiel gegen die HSG Saalfeld/Könitz das sportlich erfolgreiche Jahr mit einem weiteren Sieg beenden. Wird das Vorhaben umgesetzt, wäre dies die ideale Einstimmung für die am Abend anstehende Weihnachtsfeier.

SGS: Wehner, Gärtner – Gellrich (2), Hengst (5), Kaufmann (3), P. Jauernik (4), M. Wiegand (7/4), T. Wiegand (6), Biehl (1), Luhn (4).