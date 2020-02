Lucas Scholl hat nach der Insolvenz der Nordhäuser Profiabteilung einen neuen Verein gefunden. In Garching muss er gegen den Regionalligaabstieg kämpfen.

Scholl landet in Garching

Nordhausen. Lucas Scholl kehrt von Nordhausen in seine Heimat zurück. Mit Ablauf der Wechselfrist unterschrieb der 23-Jährige gebürtige Münchner beim Bayern-Regionalligisten VfR Garching. Die Randmünchner kämpfen als Tabellenletzter gegen den Abstieg. „Er möchte zeigen, dass er auch Abstiegskampf kann“, sagt Garchings Sportlicher Leiter Ludwig Trifellner. Er appelliert an die Garchinger Fans, den prominenten Nachnamen nicht übermäßige Bedeutung zu geben: „Das hier ist der Fußballspieler Lucas Scholl und nicht in erster Linie der Sohn von Mehmet Scholl.“

Scholl, der im Januar 2017 in den Südharz kam, war einer von 13 Wacker-Profis, die sich nach der Insolvenz der Spielbetriebs-GmbH auf die Suche nach einem neuen verein machten.