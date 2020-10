Schott Jena gegen Eintracht Eisenberg: Mit dem 0:0 arrangiert

Kurz nach dem Wiederanpfiff scheiterte der 21-Jährige, der bis dato in sechs Spielen fünf Tore erzielt hatte, am Schott-Torhüter. Alexander Glaser parierte den Volleyschuss in unmittelbarer Tornähe geradezu katzenartig mit seinem linken Fuß. In der Endphase des Derbys wiederum rannte Stäps, der von seinen Teamkollegen nur „Stäpsel“ genannt wird, in seiner äußerst athletischen Art und dem Leder am Fuß durch den Strafraum des Gastgebers aus Jena, doch seiner flacher Schuss verfehlte das Tor denkbar knapp. Ähnlich erging es Louis Prieger, der zuvor aus einer vielversprechenden Position ebenfalls scheiterte.

„Alles gut. Solche Spieltage gibt es nun einmal. Die gehören einfach dazu, aber die erste Chance hätte man schon verwandeln können“, sagte Stäps nach der Partie und musste auch ein wenig schmunzeln.

Der zweite Akt der Begegnung gehörte zweifelsohne dem Team von Thomas Lässig. Es hatte in jenen 45 Minuten ein Mehr an Chancen und bestimmte zudem das Geschehen auf dem Platz. Zwar hatten die Glaswerker auch noch eine Großchance durch Max Gehrmann, die vom couragierten Nadi Daouda Cisse noch in aller höchster Not vereitelt wurde, doch ansonsten waren zweifelsohne die Eisenberger am Drücker.

„In der zweiten Hälfte standen wir kompakter, konnten immer wieder den Ball erobern und hatten auch einen Zug zum Tor, doch da hat uns dann schlussendlich die Kaltschnäuzigkeit gefehlt“, resümierte Thomas Lässig, der jedoch auch betonte, dass er mit dem 0:0 sehr gut leben könne.

Von jenem bestimmenden Charakter waren die Eisenberger im ersten Akt indes gefühlte Lichtjahre entfernt. Vereinschef Mike Weber, der natürlich zugegen war, charakterisierte das bis dato Dargebotene seiner Mannen in der Pause als Anti-Fußball. Mit dem eigentlichen Spiel habe das nichts zu tun, so Weber, der zudem auch noch darauf verwies, dass man es bei Eisenberg sofort spüren würde, wenn Kevin Wriske fehlt. Er gebe der Eintracht die nötige Stabilität im defensiven Mittelfeld. Eben jene Stabilität, die den Gästen während der ersten 45 Minuten fehlte. Aber mal so richtig.

Doch Kevin Wriske war nicht der einzige Akteur in den Reihen der Eisenberger, der am Sonnabend nicht auf dem Platz stand. Auch Matthias Walzog, Jakub Petrik oder Niklas Reinhardt waren nicht an Bord.

Ja, die erste Halbzeit gehörte zweifelsohne dem Team von Falk Werner, dass sich einige Chancen erarbeitete, sie aber nicht zu nutzen wusste – mal wieder. „Unser altes Problem. Ich glaube, dass sich meine Spieler am Ende über sich selbst geärgert haben“, sagte Werner nach der Partie.

Karl-Justus Schöppe oder Thomas Stauch scheiterten beim Versuch, den Ball im Tor der Gäste zu platzieren. Zum einen lag es an den Abschlüssen, zum anderen an den Gegenspielern. So gab beispielsweise Eisenbergs Lukas Hodek einmal den Retter, als er die brandgefährliche und flache Hereingabe von Oliver John in den Strafraum mit vollem Einsatz unterband. Die mitgereisten Eintrachtianer am Spielfeldrand waren sich darüber indes einig, dass man gut und gerne auch zwei oder gar drei Gegentore hätte hinnehmen müssen – und sie wären nicht unverdient vergessen.

Schott Jena kombinierte während der ersten Hälfte ansehnlich und setzte das Team von Thomas Lässig während der Spielaufbaus mitunter so sehr unter Druck, dass die Verteidigung um Kapitän Danny Müller, Robert Häring, Benjamin Brack und Maik Berger so ihre liebe Not hatte, den Ball in den eigenen Reihen zu behalten. „Wir waren in der ersten Halbzeit einfach nur schlecht“, sagte Niclas Stäps. Thomas Lässig machte indes aus seinem Unmut am Spielfeldrand keinen Hehl. Er vermisste in den Aktionen seiner Spieler während jenes Abschnitts schlichtweg die Überzeugung. Sein Team habe in der ersten Halbzeit einfach nicht ins Spiel gefunden, Schott sei schlichtweg besser gewesen, sagte der Eintracht-Coach.

„Immerhin haben wir einen Punkt mitgenommen und kein Gegentor bekommen“, sagte noch Falk Werner, dem just in diesem Moment einfiel, dass die letzte Begegnung beider Teams Ende Februar ebenfalls torlos ausging.

Gen Ende der Partie wirkten die Glaswerker schlichtweg ausgepumpt. Es war wohl der Tribut, den sie für den intensiven ersten Akt zahlen mussten. Lukas Grützner plagten sogar Wadenkrämpfe. Nur gut, dass Niclas Stäps in der Nähe war. Er half seinem Gegenspieler umgehend. Auch dieses Agieren kann man als sportlich charakterisieren. Zweifelsohne.