Schott Jena II nach Niederlage gegen Pößneck wochenlang am Tabellenende

Dieser 31. Oktober war für die Fußballer des SV Schott Jena II ein gebrauchter Tag. Sie verloren nicht nur ihr letztes Punktespiel vor der Corona-Zwangspause beim Aufsteiger VfB 09 Pößneck mit 1:4 (1:2). Parallel gewann die SG Motor Zeulenroda ihr erstes Saisonspiel in Kaulsdorf und reichte damit die rote Laterne an die Jenaer Schott-Bubis weiter.

„Das ist so etwas von enttäuschend. Jetzt haben wir keine Chancen mehr, um etwas zu verändern. Wer weiß, wie lange die Pause geht. Wir werden wochenlang am Tabellenende stehen. Das ist alles andere als ein schöner Moment“, sagte Schott-Trainer Christian Kummer. Nach dem Schlusspfiff in Pößneck konnte der sonst so besonnene Sportsfreund seinen Frust nicht mehr zurückhalten.

Laut geworden in der Jenaer Kabine

„Ja, ich bin laut geworden nach dem Spiel. Wie wir uns in Pößneck präsentiert haben, das geht einfach nicht“, sagte Kummer.

Die Pößnecker spielten wieder ihre Trumpfkarte aus – die Offensive. Dass die Gegentore durch Lucas Hoffmann zum 1:3 und Elia-Abraham Walther zum 1:4 unter tatkräftiger Mithilfe der Schott-Defensive fielen, steht in keiner Statistik. „Dabei haben wir so gute Fußballer. Und dann liefern wir so eine Partie ab“, sagte Kummer.

Die Anfangsminuten standen exemplarisch für die Vorstellung der Gäste. „Nach drei Minuten hätten wir schon 0:2 hintenliegen können. Aber nach fünf Minuten hätten wir ebenso 2:0 führen können“, sagte der Schott-Verantwortliche.

Pößneck im Tabellen-Mittelfeld

Für die Pößnecker kamen die Jenaer gelegen. Der VfB, der so furios in die Serie startete und dann Probleme mit dem Toreschießen hatte, freute sich über den Gegner. „Wir haben endlich wieder gewonnen. Das war die wichtigste Erkenntnis des Tages“, sagte VfB-Trainer Johannes Liebmann.

Mit neun Punkten ordnen sich die Pößnecker vor der Pause im oberen Tabellenmittelfeld ein. Von solchen Regionen ist die Kummer-Truppe meilenweit entfernt.

Der Trainer des neuen Schlusslichtes hat für die nächsten vier Partien eine klare Vorgabe in Sachen Punkte ausgegeben: „Von den zwölf Zählern, die vergeben werden, müssen wir zehn holen. Sonst können wir uns für diese Liga abmelden. Dann sehen wir uns in der nächsten Saison in der Kreisoberliga wieder.“

Kummer glaubt, dass der Thüringer Fußball-Verband die erste Halbserie zu Ende spielen will, „um dann eine Wertung vornehmen zu können. Das ist das Ziel der Verantwortlichen. An die Rückrunde denkt zum jetzigen Zeitpunkt wohl keiner wirklich angesichts der Entwicklung rund um Corona.“