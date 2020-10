Schott-Reserve feiert 4:1-Erfolg in Apolda

„Wir waren alle happy. Diesen Erfolg hat sich die Mannschaft verdient.“ Christian Kummer, Trainer des SV Schott Jena II, meinte den 4:1-Sieg seiner Mannschaft am Sonnabend beim Landesklasse-Aufsteiger VfB Apolda. Vor dem Spiel auf dem Rasenplatz des Hans-Gneupel-Stadions in Apolda hatten die Jenaer weder ein Tor erzielt noch einen Punkt mitgenommen aus den ersten vier Punktspielen.

In Apolda war alles anders. „Bis auf die ersten fünf Minuten, als wir ein, zwei Wackler hatten, war es eine souveräne Vorstellung“, sagte Kummer. Zugang Christoph Bendix aus Hamburg, der seit zwei Wochen bei der Schott-Reserve mittrainiert, verstärkte nicht nur das Mittelfeld der Jenaer. Er übernahm Führungsqualitäten. Der Neue führte sich gleich toll ein. Er erzielte kurz vor der Pause das 2:0 (40.). Chris Lehmann hatte das 1:0 (31.) erzielt.

Kurz nach Wiederbeginn hätten die Schott-Kicker alles klar machen müssen für den ersten Saison-Dreier. Es dauerte bis zur 58. Minute, da war es Patrick Niebiossa, der zum 3:0 traf. „Dass wir in der Schlussviertelstunde etwas die Kontrolle über das Spiel verloren hatten, war nicht entscheidend. Unsere Spieler hatten sehr viel investiert für das 3:0“, sagte Kummer. Apolda verdiente sich das Tor zum 1:3 (86.). Das letzte Tor des Spiels gehörte wieder den starken Gästen. Der 19 Jahre alte Abdulghani Adam Yasin, der in der 84. Minute für Bendix eingewechselt wurde, erhöhte in der Nachspielzeit auf 4:1 (90.+1).

„Alle waren erleichtert. Die bisherigen Spielverläufe waren ernüchternd. Wenn du ständig einem Rückstand hinterher laufen musst, fällt alles schwerer“, sagte der Schott-Verantwortliche. Mit dem Sieg reichten die Jenaer die rote Laterne nach Zeulenroda weiter.