Schott-Trainer Werner: Derby-Charakter nicht überstrapazieren

Falk Werner möchte den Derby-Charakter nicht überstrapazieren. Wenn der Trainer des SV Schott Jena ein wenig über die bevorstehende Partie gegen Eintracht Eisenberg am Sonnabend (13 Uhr) sinniert, wird schnell deutlich, dass es für ihn und die Seinigen eine Begegnung wie jede andere in der Thüringenliga werden soll. Bloß nichts überbewerten.

Na klar, er kenne noch den einen oder anderen Spieler, der einst für die Glaswerker kickte und nun in den Diensten der Eintracht aus Eisenberg stehe: Kevin Wriske, Robert Häring, Matthias Walzog oder Jakub Petrik. Dazu gesellen sich auch noch Eintracht-Kapitän Danny Müller oder Marcel Neumann. „Danny kenne ich ja noch vom Studium“, sagt Falk Werner, seines Zeichens Hochschuldozent am Institut für Sportwissenschaften an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

Doch der Trainer möchte sich nicht übermäßig an der Schott-Historie abarbeiten. Er beschwört lieber die Gegenwart und gibt zu bedenken, dass die Vergangenheit für sein jetziges und durch und durch junges Team überhaupt keine Rolle spielt. Da fällt es dann auch nicht sonderlich ins Gewicht, dass der Gegner nur 30 Kilometer von Jena entfernt beheimatet ist. „Das ist auch gut so. So laufen wir nicht Gefahr, dass sich ein unangemessener Druck aufbaut“, sagt Werner, der mit der Entwicklung seiner Mannschaft recht zufrieden ist und mit der er auf Tabellenplatz acht der Liga verweilt.

1:3-Niederlage gegen Gera macht Mut

Dass Werner zufrieden daherkommt, ist nicht allein der Tatsache geschuldet, dass der vergangene Auswärtstermin in Geratal von Erfolg gekrönt war. Vielmehr verweist der Coach bei seinem kleinen Resümee auf die 1:3-Niederlage seine Kicker gegen die BSG Wismut Gera. „Da haben sie richtig gut gespielt, haben sich auch nach dem 0:2-Rückstand nicht unterkriegen lassen. In spielerischer Hinsicht war die Partie besser als jene gegen Geratal, doch leider haben wir unsere Chancen nicht konsequent genutzt.“

Nein, viel zu beanstanden hat Falk Werner dieser Tage nicht, wenn er auf sein junges Team blickt. Seine Mannschaft habe sich nunmehr gefunden. Allein an einer Stelle drückt noch ein wenig der Fußballschuh: die Physis. „Gegen körperlich präsente Mannschaften fällt es uns immer noch ein wenig schwer, dagegenzuhalten“, sagt der Trainer, der damit insbesondere auf die Begegnung gegen Schleiz verweist, die man 0:4 verlor.

Gegen Geratal wiederum habe er im defensiven Bereich eine positive Entwicklung ausmachen können, betont Werner. Zum einen habe ihn Luis Hübner im defensiven Mittelfeld überzeugt. Zum anderen zeigte sich der Trainer vom Auftritt von Kapitän Richard Arnold in der Innenverteidigung sehr beeindruckt. „Er hat den Laden hinten zusammengehalten, und er hat auch massiv auf die Zähne gebissen“, sagt Werner über seinen Kapitän, der in den Partien zuvor nicht in das Geschehen eingreifen konnte, da ihn eine Erkältung plagte. „Eigentlich wollte er gegen Geratal nach der ersten Halbzeit ausgewechselt werden, doch dann hat er durchgespielt. Das war keine Selbstverständlichkeit.“

Und die Eintracht? „Sie sind zurzeit sehr erfolgreich, auch wenn sie hie und da wohl auch etwas Glück haben. Doch gerade in der Offensive sind sie gefährlich. Sie schießen mitunter viele Tore. Allein am vergangenen Spieltag waren es fünf“, sagt Falk Werner.