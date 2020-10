Mit Stolz sprach Jürgen Lange, Präsident des GutsMuths-Rennsteiglaufvereins, von einer gelungenen Premiere. Anlässlich des 30. Jubiläums des Herbstlaufes hatte der Verein unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln den ersten Trail auf dem Rennsteig ins Leben gerufen.

„Für uns als Organisator und vor allem für den ausrichtenden Verein, die SG Rennsteig Masserberg, war es nicht einfach, ein zweitägiges Laufevent mit fast 850 Teilnehmern durchzuführen“, so Lange. Doch am Ende spielten alle mit: das Wetter, die bestens präparierten Strecken in einer wunderschönen Natur und die zahlreich erschienenen Läufer.

Auf dem 30-Kilometer-Trail feierte der Rennsteig-Supermarathongewinner von 2016, Marc Schulze (Foto), in 2:33:20 Stunden einen überlegenen Premieren-Erfolg vor Andre Fischer (2:40:59/beide Dresden) und dem Steinbach-Hallenberger Frank Wagner (Rennsteiglaufverein/2:48:16), während sich bei den Frauen Andrea Gießmann (LTV Erfurt) und Sabine Gundel aus Remsfeld in Hessen in 3:17:30 Stunden den Sieg teilten.

Mit 377 Startern war der 20 km-Kurs stark besetzt. Marcel Bräutigam (Rennsteiglaufverein/1:16:22) siegte vor Vorjahressieger Marcel Krieghoff (1:18:02/Impuls Erfurt) und Christoph Weigel (Rennsteiglaufverein/1:18:56).