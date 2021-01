Schwarz-Weiß verstärkt sich mit ukrainischer Angreiferin 

Erfurt. Im Kampf um den sportlichen Verbleib in der Volleyball-Bundesliga der Frauen hat sich Schwarz-Weiß Erfurt Verstärkung für die Offensive geholt. In den letzten neun Partien soll Anastasiya Grechanaia für mehr Angriffsdruck beim Tabellenletzten sorgen und zugleich in der Annahme Stabilität bringen.

“Sie ist jemand, die uns sehr weiterhilft”, erklärte Christian Beutler. Der Geschäftsführer des Erfurter Klubs spielte unter anderem auf die Erfahrung der 24-jährigen Außenangreiferin und die Güte der Vereine an, in denen sie bereits spielte. Nach einer Spielzeit bei Tula, dessen Team 2019/2020 Zweiter der zweiten russischen Liga wurde, stand sie bis zum Jahresende bei Vorjahreszeiten der Super League und Champions-League-Teilnehmer Kaliningrad unter Vertrag. Ufa, Kursk, Novosibirsk, Wladiwostok und Kazan waren zuvor die Stationen der gebürtigen Ukrainerin.

Geplant ist, dass die 1,91 Meter große Außenangreiferin bereits am Donnerstag in einer Woche (28. Januar) mit dabei ist, wenn die Erfurterinnen bei Wiesbaden ins Restprogramm starten. Neu-Trainer Gil Ferrer Cutino freut sich über den Zugewinn. “Jetzt sind wir komplett”, sagte er, “sie passt perfekt in die Mannschaft.”

Eine vierte Außenangreiferin eröffnet dem Erfurter Spiel zusätzliche Möglichkeiten. Die hatten im bisherigen Saisonverlauf gefehlt. Die geplante Verpflichtung einer Außenangreiferin aus Russland war im Sommer wegen Problemen bei der Visumserteilung nicht zustande gekommen.



Anastasiya Grechanaia ist froh, in Erfurt die Möglichkeit bekommen zu haben. Ihr Vertrag bei Kaliningrad war ausgelaufen, erklärte sie bei ihrer Vorstellung am Mittwoch. Ohnehin hatte die aus dem Oblast Lugansk stammende Frau seit längerer Zeit schon darüber nachgedacht, ins europäische Ausland zu wechseln, um sich weiter zu entwickeln.