Schwarz-Weiß-Volleyballerinnen ziehen für besseres Raumgefühl in kleinere Halle

Der Dresdner Matchball war knapp eine Stunde her, als Sabrina Krause noch einmal Einsatz zeigte und die Helfer beim Abbau des Bodens mit Getränken belohnte. Anerkennung hatte sich die groß gewachsene Mittelblockerin von Schwarz-Weiß Erfurt zuvor selber verdient. Ein halbes Dutzend Punkte, einige Blocks, eine solide Leistung bei deutlich längerer Einsatzzeit als sonst. „Sie hat ihre Sache gut gemacht“, fand Trainer Florian Völker und war froh, dass der taktische Zug trotz der Dresdner Übermacht Wirkung gezeigt hatte. Jede gute Option kann für den Bundesliga-Vorletzten aus Erfurt nur von Vorteil sein.

Die Fahrt in die Berliner Heimat lag noch vor Florian Völker. Ein paar Stunden Zeit, um das 0:3 noch einmal aufzuarbeiten. Doch in Gedanken befasste er sich schon mit den nächsten Aufgaben. „Jetzt kommen die spannenden Spiele“, sagte er am Samstag vor einer Woche. Straubing auswärts, Wiesbaden zwei Wochen später zu Hause: Die Duelle beim Siebten und gegen den Neunten am 22. Februar sind die, in denen die Erfurter im Kampf um den Liga-Erhalt punkten wollen und sollten.

Völker überlässt nichts dem Zufall. Nicht nur, dass er auf der knapp 380 Kilometer langen Fahrt nach Niederbayern wieder eine Pause mit leichtem Training einlegen wird, damit die Spielerinnen „aktiviert“ in die Partie gehen können. Weil Straubing über die kleinste Halle im Bundesliga-Feld verfügt, stimmte er das Training darauf ab. Um sich auf die Bedingungen einzustellen, wurden zwei Übungseinheiten in die kleinere und flachere Halle des Sportgymnasiums verlegt. Auch sonst trainierte er auf begrenztem Raum. Timing, Anlauf, Rhythmus – das könne schon einen wahrnehmbaren Unterschied ausmachen, sagte er.

Straubing mit dem Selbstbewusstsein nach vier Siegen

Die Aufgabe wird deswegen nicht leichter. Mit Zuspielerin Clarisa Sagardia fällt krankheitsbedingt eine wichtige Stütze aus. Straubing darf zudem als Überraschung in dieser Saison angesehen werden. Statt sich mit Abstiegskampf zu befassen, steht die Mannschaft von Trainer Benedikt Frank als Siebter vor ihrer ersten Playoff-Teilnahme. Die Serie von vier Siegen in diesem Kalenderjahr ist umso beachtenswerter, da Straubing dabei auch den Dritten Potsdam und Fünften Aachen jeweils 3:2 geschlagen hat.

Im Wissen um die Straubinger Qualität erwartet Völker einen aggressiven, spielfreudigen und selbstbewussten Gastgeber. Einen, der das Hinspiel beim 3:1 diktiert hatte. Von seinem Vorhaben aber will der Erfurter Coach nicht abrücken: „Wir wollen in beiden Spielen punkten.“ Er bezieht sich zudem auf Wiesbaden, das am 22. Februar nach einer spielfreien Woche im Zuge des Pokalfinals in Erfurt aufschlägt.

Die 0:3-Niederlage gegen Dresden schien Völker bereits kurz nach Spielschluss abgehakt zu haben. „Ich wusste, dass es für uns sehr ideal laufen muss.“ Er meinte damit nicht nur die Klasse des DSC und dessen athletische Stärke, sondern vor allem auch dessen fokussiertes Auftreten. Alexander Waibl hatte sein Team so eingestimmt, dass es die Erfurterinnen sehr ernst nahm und „fast keine Fehler machte“.

Den Hauptgrund für das 0:3 sah Völker indes an anderer Stelle. Dresden habe sehr viel Druck entwickelt. „Gegen so athletische Teams ist es schwer für uns. Wir haben sehr gut geblockt, aber am Ende nicht gut genug gepunktet“, lautete sein Fazit.

Gepunktet werden muss gegen andere Teams.

Straubing – Schwarz-Weiß Erfurt, Samstag, 19.30 Uhr, Turmair Volleyballarena