Schwarzaer Gymnastinnen nutzen den Heimvorteil

Der Thüringer Turnverband trug traditionell seinen Qualifikationswettkampf in der Rhythmischen Sportgymnastik zu den Landeseinzelmeisterschaften in Rudolstadt aus. Als Ausrichter konnte der SV 1883 Schwarza 87 Teilnehmer aus sechs Vereinen begrüßen. Der neunstündige Wettkampf verlangte nicht nur hohes Können der Grazien, sondern auch Kondition und Ausdauer vom Kampfgericht und den Helfern im Ehrenamt.

Den Auftakt machten die Mädchen der Kinderklasse (KK) 7 mit ihren beiden Übungen ohne Handgerät und mit dem Seil. Polly Querengässer und Maya Tischendorf vertraten die Farben des SV 1883 und qualifizierten sich mit den Plätzen zwei und vier für die Landesmeisterschaft.

In der Kinderklasse 8 waren Übungen ohne Handgerät und mit dem Reifen gefordert. Hier konnte sich nur Aliya Lattermann im Vorderfeld platzieren, was zur Teilnahme in Jena berechtigt. Katharina Filanowitsch, Anna Hummel und Lotta Hronik hatten Defizite in der Gerätetechnik, die zu Punktabzügen führten. Sechs Schwarzaer Mädchen der KK 9 waren mit ihren Übungen ohne Handgerät und mit den Keulen auf der Matte. Die Erwartungen erfüllten Sophie Taach, Felicia Hüttl und Clara Gräf auf den Plätzen drei, fünf und sechs. Eine Verbesserung im Ausdruck war unübersehbar. Die Punktzahl für Frederike Nicklaus, Emma Galonska und Laura Nikitin reichte nicht aus, um sich zu qualifizieren.

Die Handgeräte Seil und Keulen galt es in der Schülerwettkampfklasse (SWK) zu beherrschen. Mit 24 Teilnehmern gab es das größte Starterfeld zu bewerten. Kristina Nedelev bot hier mit Platz acht eine solide Leistung. Romy Schneider, Polly Planer, Zoey Krüger und Eve Hürdler fehlte die geforderte Konstanz.

Drei „heiße Eisen im Feuer“ hatten die Gastgeber in der Juniorenwettkampfklasse (JWK). Antonia Raabe war mit Ball und Band erstmals mit Einzelübungen in Aktion. Sie zeigte starke Nerven und bestätigte mit Platz acht ihre guten Trainingsleistungen. Vize-Landesmeisterin Nastja Menjailow demonstrierte ihre Übungen mit kaum sichtbaren Fehlern, animierte damit das kritische Kampfgericht zu hohen Noten und überzeugte mit einem starken dritten Platz. Tragisch verliefen für Tina Leypold die letzten Sekunden der Ballübung. Nachdem sie mit dem Band noch auf Platz sechs lag, patzte sie mit dem Ball beim letzten Wurf, was ihr hohe Punktabzüge brachte. Sie fiel auf Platz zwölf zurück, was Enttäuschung und Fassungslosigkeit bedeutete. Nachträglich erhielt der Verein aber die Mitteilung, dass Tina als talentierter Nachwuchskader mit Hilfe einer Wildcard trotzdem die Möglichkeit erhält, bei den Titelkämpfen in Jena zu starten.