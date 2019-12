In der 2. Tischtennis-Bezirksliga ruhen gegenwärtig die Bälle.

Königsee. Aufsteiger TTC Saalfeld fasst schnell Fuß in der 2. Tischtennis-Bezirksliga. Ein Rückblick auf die Hinrunde

Schwarzaer ohne Erfolgserlebnis

Mit dem SV 1883 Schwarza und dem 1. TTC Saalfeld II ist der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in der 2. Ostthüringer-Tischtennis-Bezirksliga unterwegs. Sind die 1883er seit vielen Jahren auf dieser Bühne aktiv, ist das Quartett aus der Kreisstadt Neuling. Beide unterscheidet allerdings in Sachen Erfolgserlebnisse einiges im Zehnerfeld dieser Staffel.

Der 1. TTC II, mit Karl-Heinz Neise (17:5), Eva Hetzer (8:11), Gregor Franz (7:7), Danny Gut (3:6), Fabian Spörl (3:7) sowie Michael Hetzer (2:4) an den Tischen, konnte vom ersten Aufschlag an Fuß fassen im neuen Gefilde. Da schaffte man zum Saisoneinstieg eine Punkteteilung gegen den TSV Zeulenroda II und gewann gegen den USV Jena IV, was mit 3:1 Punkten belohnt wurde. Rückschläge gegen das absolute Spitzenteam und Mitaufsteiger WSG Lobeda (1.; 18:0) und Blau-Weiß Neustadt (3.; 11:7) beförderten den 1. TTC II erstmals ins Negative (3:5).

Ausgeglichene Punkte-Bilanz

Das bügelten die Kreisstädter jedoch sofort wieder gegen Asphaltbau Bleiloch sowie Schott Jena V aus (7:5). Auch diese Serie riss, da die Reise nach Doppelpunktverlusten gegen Post Zeulenroda III (2.; 15:3) und Absteiger SV Pößneck zu einem 7:9 Punktestand geführt hat. Zum Hinrundenhalali stand das Kreisderby gegen Schwarza an, welches letztendlich eine sichere Beute für die Saalfelder wurde. Mit zufriedenstellenden 9:9 Zählern haben sich die 1. TTC-Akteure auf Tabellenplatz fünf einrangiert. Und damit liegt man als Aufsteiger absolut im Soll.

Ganz anders dagegen die Lage der Mannen vom Liga-Urgestein SV 1883 Schwarza, welche zur Halbzeit noch mit leeren Händen da stehen. Sie schnupperten nur gegen Blau-Weiß Neustadt (6:8) sowie gegen den SV Pößneck (5:8) an etwas Zählbaren, während man bei den anderen Begegnungen nicht über zwei Spielgewinne hinaus kam. Mit 0:18 Punkten sind die Schwarzaer jetzt schon abgeschlagenes Schlusslicht mit einem Sechs-Punkte-Rückstand auf den USV Jena IV, Bleiloch und Schott Jena V (alle 6:12). Für Schwarza in der Hinrunde im Einsatz waren Steve Reuter (1:3), Peter Schart (6:14), Heinz Böhm (3:14) sowie Dietger Hagner (4:12) vom Stammquartett und als Aushilfe Adrian Hartung (2:10), Tino Althans (0:3) sowie Stephan Schößler (1:2).

In der Top-10-Bilanzwertung liegt Karl-Heinz Neise (8302) hinter Jörg Müller (8438; Post Zeulenroda II) und Stephan Apel (8373; Lobeda) auf dem Bronzerang. Vom Platz an der Sonne der Doppelwertung grüßen unterdessen Karl-Heinz Neise/Gregor Franz (6:0) mit einer absolut weißen Weste. Damit wird auch in dieser Wertung das erfolgreiche Saalfelder Abschneiden deutlich.