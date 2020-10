Science City Jena glänzt als Mannschaft

Jenas Julius Wolf (rechts, hier in einem früheren Spiel) war in Kirchheim Topscorer mit 21 Zählern.

So schnell konnte keiner auf der Heimfahrt im Bus einschlafen. Zu präsent war die starke Leistung der Jenaer Zweitliga-Basketballer beim Saisonstart. 111:81 (50:32) hieß es am Ende der einseitigen Partie gegen die Kirchheim Knights. Vor allem als Mannschaft hatte Science City nach siebeneinhalb Monaten Punktspielpause geglänzt.

Als die Truppe gegen vier Uhr im Morgendunkel Jena erreichte, durften die Spieler stolz auf ihren Auftritt sein. „Ich denke, dass wir eine super Teamleistung abgeliefert haben und verdient mit den ersten beiden Pluspunkten heimkehren“, sagte Rückkehrer Stephan Haukohl, der einst an der Saale das Basketballspielen erlernt hatte. „Wir haben als Team offensiv sehr gut agiert, alle Spieler der Rotation eingebunden und auch defensiv die Vorgaben zu großen Teilen umsetzen können“, sagte der 2,03-Meter-Mann, der 13 Punkte markiert hatte. Darunter einige sehr schöne und wichtige, als Jena im zweiten Viertel plötzlich auf und davon zog.

Zwar waren die Kirchheimer erst vor wenigen Tagen aus der Corona-Quarantäne zurückgekehrt, doch das schmälerte die Leistung nicht. „Das ist aus eigener Erfahrung natürlich eine schwierige Situation. Wir haben noch genug Ansätze, an denen wir arbeiten müssen. Dennoch verleiht der Erfolg und die Leistung viel Selbstvertrauen und Auftrieb für die bevorstehenden Aufgaben“, so Haukohl.

Tiefe der Bank war entscheidend

Topscorer war Julius Wolf mit 21 Zählern. Der 27-Jährige meinte: „Wir haben speziell in der ersten Hälfte sehr intensiv verteidigt. Mit zunehmender Spielzeit nahm die Kraft und Energie etwas ab. Deshalb war es wichtig, dass alle Jungs einen guten Rhythmus hatten und problemlos übernehmen konnten.“

Trainer Frank Menz, der im Bus nach einem früheren schweren Unfall nie schlafen kann, versuchte den starken Auftakt einzuordnen. „Klar war ich überrascht, wie gut die Rädchen schon ineinandergegriffen haben. Es hat sich gezeigt, dass wir bei der Rekrutierung mannschaftsdienlicher Spieler richtig lagen“, freute sich der Science-City-Coach. „Wir konnten diesmal allen elf Spielern zweistellige Spielminuten geben. Das war in der Vorsaison nicht möglich. Vorn fiel in Kirchheim fast jeder Ball rein. Keiner hat überlegt. Ich weiß nicht, ob wir an so eine Trefferquote in dieser Saison noch mal rankommen“, so Menz vorsichtig.

Korbjäger Wolf meinte: „Der Anfang ist gemacht und sah sehr vielversprechend aus.“ Sein Trainer weiß: „Defensiv gibt es noch etwas zu tun. Nach den nächsten harten Sspielen in Paderborn und Leverkusen wissen wir, wo wir stehen.“